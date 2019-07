Salud ratifica que no hay alerta sanitaria por el virus desconocido y pide no temer atención en hospitales

A juicio de la ministra de Salud, Gabriela Montaño, “lo grave sería que las personas dejen de acudir a los centros hospitalarios y podamos tener otro tipo de enfermedades que generen situaciones anómalas en la población”.

Una de las salas de un hospital paceño.

Foto: Ministerio de Salud

Ante rumores e información falsa que circuló en las redes sociales en sentido de que era riesgoso asistir a los centros de salud por una emergencia sanitaria debido a un virus aún no identificado que afecta a cinco personas, entre ellas dos médicos, el Ministerio de Salud descartó ese extremo y exhortó a la población asistir a los hospitales sin ningun temor.

“Si usted, señor, señora, o su hijo o cualquiera en su familia, requiere atención médica o tiene consulta en cualquier centro hospitalario o un examen de laboratorio o diagnóstico, por supuesto que debe acudir normalmente a los centros hospitalarios, no hay riesgo de que pueda contaminarse y mucho menos enfermar”, señaló la ministra de Salud, Gabriela Montaño, en una entrevista en radio Patria Nueva.

A su juicio, “lo grave sería que las personas dejen de acudir a los centros hospitalarios y podamos tener otro tipo de enfermedades que generen situaciones anómalas en la población”.

En ese marco, criticó los mensajes que circularon en las redes sociales que, lamentó, desinforman y alertan sin mesura a la población.

“Han sido absolutamente irresponsables y mentirosos esos mensajes que han circulado en redes sociales. Decirle a la población que por favor no confié en cualquier mensaje que recibe en redes sociales, muchos de estos pueden ser falsos, solo se guíe por la información que de manera oficial emitimos en el Ministerio de Salud y el Sedes de La Paz”, señaló.

En esa misma línea y de forma puntual, epidemiólogos del Ministerio de Salud y del Hospital Obrero explicaron este martes a los medios de comunicación que no es necesario el uso de barbijos en el Hospital Obrero y la Caja Petrolera de Salud, donde están internados los médicos afectados por el virus que no se pudo identificar.

“En el hospital Obrero tenemos un paciente que está internado en la Unidad de Terapia Intensiva y está aislado, no está caminando por ambientes del hospital, por tanto hay cosas que no son necesarias, como el barbijo”, dijo el sub director del Hospital Obrero, Raúl Villanueva, después de recorrer las instalaciones acompañado por periodistas, fotógrafos y camarógrafos este martes. (02/07/2019)

Fuente: la-razon.com