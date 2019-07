Salvini bloquea la llegada de un barco hasta que la UE pacte la reubicación de migrantes

Matteo Salvini. (Reuters)

«No daré ningún permiso para el desembarco hasta que llegue un compromisos concreto desde Europa para acoger a todos los migrantes que van a bordo de la nave», ha dicho. «Veremos si a las palabras les siguen los hechos. No me rindo«, ha agregado Salvini, a través de su cuenta en la red social Twitter. El buque ‘Gregoretti’ rescató el jueves a los migrantes de dos embarcaciones frente a las costas de Malta.

La Comisión Europea ha avisado este mismo viernes de la urgencia de que los países de la Unión Europea acuerden una solución temporal que permita el desembarco de inmigrantes en Europa tras el «terrible» naufragio frente a las costas de Libia en el que ha muerto hasta 150 personas. «Es un terrible recordatorio de los riesgos a los que se enfrentan todavía aquellos que emprenden este viaje muy peligroso a Europa. Cada vida perdida es demasiado», ha subrayado en rueda de prensa la portavoz de la Comisión Europea, Natasha Bertaud, preguntada por el nuevo naufragio.

La portavoz comunitaria ha reiterado la necesidad «urgente» de que los gobiernos europeos acuerden una solución «predecible» para hacer posible el desembarco de inmigrantes rescatados en el Mediterráneo y su distribución posterior entre países. «Necesitamos garantizar una mayor predictibilidad para los actores que están haciendo un trabajo crucial para salvar vidas», ha subrayado.

«Nuestro objetivo siempre ha sido impedir que esas vidas se pierdan en el mar y vamos a continuar con los esfuerzos para que estos viajes peligrosos no se produzcan en primer lugar», ha remachado, tras recordar que la UE ha contribuido a salvar 730.000 vidas desde 2015 a través de cuatro misiones en la zona.

Fuente: elconfidencial.com