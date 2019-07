Santa Cruz: 4.000 micros suspenden servicio en protesta por el plan de ordenamiento

El transporte público urbano acatará hoy un paro parcial del servicio de buses, lo que significa que el 50% de los micros suspenderá operaciones para que los conductores participen de una marcha de protesta, que busca presionar a la Alcaldía para que los tome en cuenta en el plan de reordenamiento del transporte de la ciudad.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

La medida se acatará desde la 6:00 hasta las 12:00, pero puede extenderse hasta la tarde si la dirigencia del sector no es atendida por las autoridades municipales. Son unas 4.000 unidades, de las 8.000 que operan en la urbe, las que suspenderán el servicio, por lo que piden a los usuarios tomar sus previsiones.

El dirigente del sector, Aldo Terrazas, pidió disculpas anticipadas a los usuarios, pero recalcó que se decidió que el paro sea parcial para aminorar el impacto a la población. “El 50% de las unidades continuará prestando el servicio, mientras que el 50% suspenderá operaciones para que los compañeros participen de la marcha”, sostuvo.

Asimismo, como ocurre regularmente, todas las unidades estarán en las calles a las 5:00, por lo que a primeras horas de la mañana el servicio estará completo.

A las 6:00, el 50% de las unidades se retirará para que los conductores puedan adherirse a la marcha, que partirá desde las oficinas del Sindicato Santa Cruz, ubicadas en el tercer anillo, entre las avenidas Roca y Coronado y Centenario, y se dirigirá hacia las oficinas de Parques y Jardines.

A decir de Terrazas, los movilizados allí montarán una vigilia hasta que sean recibidos por la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, que “es la autoridad que define las políticas municipales”.

Si logran su objetivo, el servicio volverá a la normalidad en horas de la tarde; de lo contrario, el paro parcial se prolongará durante toda la jornada, refirió Terrazas

El sector exige participar de la reglamentación de la Ley de Movilidad Urbana, rechaza el anuncio del gobierno municipal de restringir el ingreso del 60% de los buses al centro de la ciudad y exige un plan, con base técnica, para el reordenamiento.

“No es que nos opongamos al mejoramiento del sistema, pero queremos hacer un plan en conjunto (…), que nos entreguen un borrador de la reglamentación y, lo más importante, que construyamos juntos un plan de movilidad urbana porque, hasta ahora, lo único que hay es un revelamiento de los recorridos de las líneas y un estudio del JICA”, añadió Terrazas.

El vocero del transporte de buses, Mario Guerrero, indicó que la medida será acatada por las cuatro organizaciones de micros y que no se descarta otras medidas de presión, entre ellas un paro total, en los próximos días, si no son atendidos.

La Alcaldía responde

El secretario municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, indicó que los transportistas no pueden decir que el gobierno municipal no consensuó la Ley de Movilidad Urbana, toda vez que todos los sectores del transporte fueron llamados a participar de las mesas de trabajo. Además, dijo que la semana pasada el sector de buses fue llamado para la entrega de la reglamentación de la norma, pero no asistió. En este sentido, calificó de injustificadas las medidas de presión. Aseguró que la comuna responde a las necesidades de la población y no a la de un sector en particular.

SOBRE LAS MULTAS

El sector del transporte de micros también exige que la Unidad Operativa de Tránsito mantenga las competencias en temas de control del tránsito y las sanciones, toda vez que rechazan las multas diferenciadas que, en su momento, estuvieron plasmadas en el borrador del reglamento de la Ley de Movilidad Urbana. El secretario del área, Rolando Ribera, indicó que hubo modificaciones al documento.

OBRAS PARA EL BRT

El gobierno municipal ejecuta el cuarto tramo de las obras para la implementación de los Buses de Transporte Rápido, que abarca la avenida Cañoto, entre la calle México y la avenida Landívar. De forma paralela avanza en el tercer tramo, en la avenida Irala.

EL DEBER