Se negó a venderse y encima perdió un kilo de droga por eso la mataron

La Policía confirmó que la muerte de la joven cruceña Silvia Machado (18) está relacionada con una red de trata de personas y tráfico de droga que tiene vínculos con una organización chilena Según la investigación, que incluye declaraciones, imágenes de videos de seguridad, llamadas y mensajes de celulares, entre otros, Silvia y su amiga de colegio Jessica fueron captadas por Rocío para prostitución y tráfico de sustancias controladas. LA AMENAZA “El sábado 6 de julio, (Jessica, Silvia y Rocío) viajan desde Cochabamba a la ciudad de Oruro acompañados de Daniel F. y Freddy Z.

Tenemos información de audio que Daniel realiza amenazas de muerte a Silvia y a Rocío. Se trataría de una red de trata de personas y tráfico de drogas, involucrado con la prostitución”, aseguró el jefe policial de Oruro, José Pizarro.

EL KILO El kilo de droga en el trópico de Cochabamba cuesta mil dólares y en Chile es comercializado por 5 mil dólares.

EL AUDIO Un día antes de la muerte de Silvia, la encargada de comprar y distribuir droga, Vania B. P. ( alias La Kata), recibió una amenaza de audio de Freddy S. C. “Te doy hasta mañana para que aparezcan tus trabajadoras y entreguen la droga. Esos dulces (droga) sólo sirve hasta mañana, si se arruina me pagas vos y tus chicas… El chileno me mandará a su gente… a mí no me verán la cara”, dice un audio. F:lostiempos







Fuente: Ayyy Don Este [fbo]

