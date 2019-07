Sergio Pampa no se presentó a declarar a causa de los bloqueos en la ruta a Yungas

LA PAZ |

El representante legal de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Sergio Pampa, no se presentó a declarar en el Fiscalía de La Paz. Éste, a través de su defensa, envió un memorial justificando su inasistencia debido a los bloqueos que se registran en la ruta a los Yungas.

Pampa fue citado a declarar como sindicado en la muerte de Eduardo Apaza, secretario de Hacienda del Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay) en La Asunta. Por este caso la Fiscalía también citó a Roberto Chira para que declaré por este hecho.

«Con esto de los bloqueos no han podido venir a presentarse, ni Roberto Chira, ni Sergio Pampa, acá tengo unos memoriales que estamos queriendo presentar (a la fiscal Yaneth Usnayo)», informó Omar Durán, abogado de Pampa y Chira.

Dijo que sus defendidos piden a la fiscal la reprogramación de la fecha y hora de la declaración. El jurista aguarda que la fiscal Usnayo de curso a la solicitud.

Durán mencionó que Chira no tiene ningún problema en presentarse a declarar y hoy no lo hizo, debido a los bloqueos que persisten en la carretera, motivo que no le impidió llegar hasta la ciudad de La Paz.

Sobre Pampa, explicó que el dirigente aún analiza si prestará declaración o no, porque considera que este proceso tiene un tinte político.

En este caso, Artemio Surco confesó ser autor del asesinato de Apaza, motivo por el que, el mes pasado fue encarcelado preventivamente en el penal de Chonchocoro.

En su declaración, Surco sindicó a Chira, Pampa y a Édgar Bautista, como los que le habría ofrecido dinero para cometer el crimen.

El abogado Durán negó tal extremo y refirió que el detenido incurrió en varias contradicciones en su declaración, además sus defendidos no estaban en el lugar del crimen.