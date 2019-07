“Si no quieren que el país sea vendido, no voten por la oposición, voten por Evo”

El Bunker

05/07/19

Zoraya Duran, de juventudes del MAS, en #ElBunker advirtió a la población que si no votan por Evo en las elecciones, el país será vendido como ocurrió años atrás, cuando candidatos de oposición estaban en el poder. “Si no quieren que el país sea vendido, no voten por la oposición, voten por Evo porque él está trabajando por la juventud, trabaja todos los días para darnos mejores programas y soluciones”.

“Yo y muchos jóvenes vamos a defender este gobierno”, resaltó.

Según Duran Evo es el candidato ideal y es el único que puede manejar Bolivia. “Nuestro presidente tiene la cobertura y el apoyo para poder continuar una nueva gestión”.

“Este gobierno es el ideal para nuestro país, no hay otro gobierno, no hay propuestas que puedan mejorar o garantizar el compromiso que tiene este gobierno con nosotros los jóvenes”, agregó.

Por último, criticó la falta de unidad y de líderes de la oposición. “La oposición esta desunida, no tiene candidato, ni líderes, Evo es nuestro líder y es la única opción que tiene Bolivia”.npetv





Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker