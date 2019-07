Si quieres encontrar empleo, así es el currículum perfecto, según Harvard

Preparar el currículum perfecto no es sencillo (Foto: iStock)

Redactar el currículum es el primer paso en toda búsqueda de empleo. Ser capaz de resumir toda nuestra vida en una página y que sea lo más atractivo posible no es sencillo, por eso es tan importante dedicar el tiempo necesario a que quede perfecto. Ahora, los expertos de la Universidad de Harvard han decidido echarnos una mano y explicarnos cómo debe ser el CV perfecto si queremos encontrar trabajo.

Lo primero que debemos saber es que no es lo mismo enviar un currículum para un puesto de trabajo que para otro, por lo que debemos ajustarlo a la empresa y al empleo que se ofrece. No es necesario cambiarlo todo de arriba abajo, sino destacar las cualidades personales y la experiencia profesional que mejor se adaptan a cada puesto específico.

Lo segundo es cuidar los datos personales: Se trata de un perfil profesional, no el que nos hacemos en una red social, por eso es importante no mezclar datos personales y profesionales. Sí debe aparecer nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono y el perfil de LinkedIn, si lo tenemos actualizado, o una web personal en la que poder mostrar nuestro trabajo. No debemos adjuntar nuestra fotografía, tampoco la dirección de nuestra casa o una lista de referencias. Si las necesitan al avanzar en el proceso de selección, ya nos las pedirán.

Un currículum de acción

La mayoría de los currículums que reciben las empresas son similares: en casi todos, el candidato es un buen trabajador en equipo, está orientado al cliente y a conseguir resultados, etc. Pero el objetivo, según recoge CNBC, es proporcionar información útil sobre tus anteriores empleos y el trabajo que has realizado en ellos.

El ejemplo de currículum que ha publicado la Universidad de Harvard para que sirva de ejemplo

Por eso, es interesante explicar que has coordinado una campaña, que has liderado un equipo, que has presentado informes a la dirección o que has creado o lanzado un determinado programa. Ese tipo de verbos, llamados verbos de acción, son los que pueden impactar en las personas que lean el currículum al demostrar tus cualidades profesionales.

Y tan importante como explicar qué hemos hecho es cómo lo hacemos: por eso tenemos que presentar un CV fácil de seguir, limpio y bien diseñado. Para conseguirlo, aquí tienes algunos consejos: pon la información más reciente al comienzo, no te excedas con las negritas, cursivas y palabras subrayadas, que haya una cantidad proporcional de espacio en blanco y que no pase de una página, a no ser que tu carrera profesional sea muy extensa; en ese caso, se admiten dos páginas.

Por el contrario, sí que es importante usar varios colores para dar una sensación alegre, también utilizar un estilo narrativo y pronombres personales como ‘yo’ para hacer el texto más personal. Y no debemos olvidarnos de repasarlo antes de enviarlo, para eliminar cualquier falta de ortografía, ya que eso podría arruinar todas nuestras esperanzas de encontrar empleo.

Fuente: elconfidencial.com