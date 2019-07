Soliz pide proceso penal y destitución de exfiscal Coronado por caso Cotas

Soliz pide proceso penal y destitución de ex fiscal Coronado por caso Cotas

Santa Cruz.- Jaime Soliz abogado defensor de Cotas pide que el ex fiscal Gary Coronado no solo sea alejado del caso Cotas, pide su destitución y proceso penal ya que a su juicio cometió irregularidades negociando el procedimiento abreviado de Karina Suarez cuando Cotas pretendia recibir mas de Bs. 2 millones de su esposo Hubert Gil.

Soliz dice que este caso no necesita una comisión de fiscales por que no involucra intereses del estado ya que Cotas es una institucion privada, considera que la comisión fue un pretexto para hacer daño a la cooperativa, pero no lo lograron.

Fuente: Detrás de la Verdad

