Sport Boys irá por las vías deportiva y ordinaria

El ‘vice’ de Sport Boys afirmó que la intención es llegar hasta las últimas consecuencias en su denuncia por intento de soborno

Sport Boys está decidido a llegar hasta las últimas consecuencias en su denuncia de intento de soborno, en la que acusa a un jugador de Always Ready de contactarse con tres futbolistas del Toro para que jueguen para atrás e influyan en el resultado final. Con esa premisa es que el vicepresidente del club warneño, Clíver Rocha, adelantó que para aclarar todo irán por la justicia deportiva y por la vía ordinaria.

Según explicó Luis Caballero, asesor legal de Fabol y que ha hecho varios cursos sobre amaños de partidos, la denuncia por la vía deportiva tendría que ser ante el Tribunal Superior de Disciplina Deportiva de la FBF.

También la acusación irá por la vía ordinaria, en la que se pedirá el flujo de llamadas a la empresa telefónica respectiva y el peritaje de las mismas para demostrar las veces que se contactaron con sus jugadores y el contenido de las mismas.

“Vamos a realizar la denuncia por las dos vías”, dijo Rocha, que estuvo en la conferencia que dio el Toro el martes. Lo acompañaron el titular del club, Carlos Romero, y el DT ‘Tucho’ Antelo.

La acusación

En la denuncia se explica que todo comenzó el lunes a los 14:27, en la previa del partido en Warnes entre Sport Boys y Always Ready (1- 2), cuando tres jugadores de Sport Boys fueron contactados por Carlos Alberto Suárez, defensor del equipo alteño y que ese día estuvo en el banco de suplentes. En la llamada, supuestamente les decía que jueguen para atrás para favorecer al visitante y que a cambio iban a recibir un monto de dinero, dado por el presidente de su club. Además, se aseguró que Suárez dijo que por el árbitro no se preocupen, pues estaba comprado.

Carlos A. Suárez: “Me siento destruido por lo que han hecho. No sé si me hicieron pisar el palito”

El jugador Carlos Alberto Suárez se refirió ayer a las acusaciones que pesan sobre él a través de un video que fue compartido en el grupo de prensa de Always Ready. Un día antes había dejado en claro que si (Por Sport Boys) tiene pruebas, que las muestre.

Aclaración. Quisiera aclarar ante las acusaciones hacia mi persona que haya ofrecido algún dinero para que pierdan el partido. Eso es totalmente falso. Quiero desmentir porque me siento muy incómodo.

Acepta la conversación. Sí hubo una conversación con mis compañeros que siempre la tenemos sobre apuestas de quién va a ganar el partido. Y nos dijimos que si yo iba a jugar de titular, él me iba a patear. Y si él iba a jugar yo también lo iba a patear.

Una broma. Siempre nos hemos hablado (por los tres jugadores de Sport Boys), nos hemos jugado así. Me extraña de ellos, porque hace tanto tiempo que juego con ellos y los conozco.

Dice que fue una trampa. Me siento muy destruido por lo que han hecho. No sé si me hicieron pisar el palito.

Defiende a su club. Quiero desmentir las acusaciones que hay sobre Always Ready y hacia el presidente (Ángel Fernando Costa Sarmiento). Todo es totalmente falso.

Abierto a cualquier investigación. Me someto a cualquier investigación que ellos dispongan. Y frente a su persona voy a declarar lo que ellos me pregunten.

