Sport Boys se dejó madrugar y cedió el empate a San José

Las mejoras no le alcanzaron a Sport Boys que cedió el empate a San José (1-1), este domingo, en su reducto del estadio Samuel Vaca de Warnes. El Toro compensa su primer punto de los tres que le restaron antes del inicio del torneo Clausura por no cumplir con deudas a ex jugadores.

El equipo del técnico Víctor Tucho Antelo iba ganando con gol del argentino Alejandro Quintana (34’) pero en el complemento se dejó sorprender temprano por Carlos Saucedo (46’) que rubricó la igualdad.

Sport Boys ejerció presión alta para controlar a San José que tuvo como otro adversario el accidentado gramado del Samuel Vaca. Darwin Lora fue el encargado de frenar a los santos que inquietaron primero con Edivaldo Rojas (ex Sport Boys) que peinó el balón de espaldas y obligó a Alex Arancibia lanzarse a su derecha para desviar el balón al córner (7’).

De las entradas fuertes, Sport Boys viró a crear ataque con Daniel Saravia que se juntó con Santos Navarro y Luciano Ursino. El ex Destroyers, generó la jugada del gol, al observar una relajada defensa orureña y sacar rápido el lateral al área rival. El balón dio rebote hacia Quintana, quién libre de marca, sacó el disparo a la derecha de Rodrigo Banegas (34’).

El santo tuvo la oportunidad de igualar rápido con remate elevado de Gomes pero Alaca desvió a tiempo al córner (37’). El local respondió con Ursino cuyo disparo salió cerca del palo derecho (39’), por segunda vez.

Para el complemento. Sport Boys pudo sorprender con disparo cruzado de Duk (45’) que se fue cerca del palo izquierdo. El santo hizo los deberes para madrugar con gol de Saucedo que empató tras centro de Áñez desde la izquierda (46’). El ‘caballo’ se anticipó a Ezequiel Micheli para enviarla por encima de Arancibia.

Con las tablas, el santo se dedicó a administrar el partido ante el Toro que transitó todos los caminos sin lograr la ventaja. El técnico Antelo apeló a Hugo Rojas que daño la zaga visitante y reclamó una mano de Jair Torrico cuando retrocedía en su área (70’).

El partido y el gol eran para ambos. El español Iker Hernández pudo darle el triunfo a San José pero Arancibia le intuyó su remate arriba (77’).

El local presionó más sobre el final a San José que reforzó sus líneas con el ingreso del defensor argentino Marcos Barrea. Se erigió la figura de Banegas que tapó los cabezazos de Quintana (88’) y Oscar Díaz en los descuentos (90+1’). Sport Boys empieza mal en su casa ante un santo que sigue invicto del torneo.

Fuente: diez.bo