Sport Boys y Always Ready al final jugarán el lunes y se invirtió la localía: se jugará en Warnes

El choque que debía jugarse hoy en El Alto, fue reprogramado para el lunes y se disputará en el Samuel Vaca de Warnes (20:00). El viernes el inicio del torneo estuvo en riesgo y eso imposibilitó la logística del club cruceño

Mauricio Cambará F.

El torneo Clausura 2019 no comenzará este sábado, sino el domingo. El choque entre Always Ready y Sport Boys que estaba programado para hoy en El Alto, al final fue reprogramado para el lunes (20:00) y con la localía invertida (se jugará en Warnes) luego de que el club cruceño no lograra cerrar la logística para el viaje.

El torneo estuvo a punto de no comenzar luego de la posición que asumió el viernes Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) que hizo público una serie de pedidos en el que se destacaba no comenzar si existían deudas (a Sport Boys le deben tres meses). Al final hubo acuerdo entrada la noche.

Sin embargo, no alcanzó el tiempo para conseguir los pasajes para que viaje el plantel warneño. Es más, la dirigencia paceña se ofreció a ayudar, pero tampoco se logró cerrar. Este sábado por la mañana, ambos clubes terminaron de sellar el acuerdo, recibieron la venia de la FBF y el partido se disputará el lunes en Warnes.

Esta es la carta que hizo conocer Sport Boys sobre el traslado del partido para el lunes



Always Ready emitió inmediatamente un comunicado haciendo conocer a los hinchas la decisión y pidiendo que se presenten en las ventanillas del estadio para la devolución de las entradas. En tanto los jugadores del Toro tenían previsto presentarse en el club para cobrar una parte de lo adeudado.

Los restantes cinco partidos programados para el domingo se mantienen. Jugarán Destroyers-Nacional Potosí (15:00), Guabirá-Wilstermann (15:00), Bolívar-Oriente (15:30), San José-Aurora (17:15) y Blooming-The Strongest (19:30). El choque entre Royal Pari y Real Potosí está programado para el jueves 1 de agosto.

El comunicado oficial de Always Ready



