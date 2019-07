Tailandia: Grabó a su gato y descubrió que lo asfixiaba por las noches

Un joven de Tailandia registró el comportamiento del animal mientras él dormía y se volvió viral.

Lomphonten Lomphontan es un joven que vive en Bangkok, Tailandia, que en los últimos días se volvió una sensación en las redes por un puñado de fotos con su gato.

El tailandés decidió poner una cámara oculta en su habitación para grabar a su mascota mientras él no estaba en la casa y se llevó una sorpresa. El animal, por las noches, se subía a la cama y le daba muestras de su amor con tanta intensidad que parecía que lo estaba asfixiando.

Lomphonten y su gato Achi.

En las fotos, que el joven subió a un grupo de Facebook para gatos tiempo atrás, primero se puede ver cómo el gato se acerca cautelosamente y lo observa mientras descansa.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Lomphonten y su gato Achi.

Luego, el gato se acuesta sobre su pecho y empieza a darle pequeñas muestras de cariño: le apoya una de sus patas en la cara, se acerca y se acurruca a su lado, buscando el calor de la respiración.

Acto seguido, el gato cruza sus patas delanteras alrededor del cuello del joven (como si lo estuviera abrazando) y deja caer su cuerpo hacia adelante. Quien no conoce el comportamiento de los gatos, diría que lo está ahogando.

De hecho, en las redes sociales surgieron bromas y teorías exageradas acerca de las intenciones del animal: algunos pensaron que lo quería matar, otros que le quería transmitir alguna enfermedad.

Disfraces de policía, camionetas falsas y ningún disparo: cómo fue el millonario “robo del oro” en Brasil que comparan con “La casa de papel” Mirá también

Lomphonten y su gato Achi.

Sin embargo, estos animales tienen el hábito de buscar el calor para sentirse a gusto: ya sea disfrutar los rayos del sol, ubicarse cerca de una estufa o artefacto caliente, e incluso acostarse sobre las personas para aprovechar su temperatura corporal.

Por suerte, el tailandés lo tiene claro. «Cuando me senté y vi las grabaciones no podía creerlo, me reí mucho, en realidad es muy gracioso. Ahora lo quiero aún más por que él me ama así», había dijo en su momento al portal de noticias The Dodo.

Lomphonten y su gato Achi. Fuente: https://www.clarin.com