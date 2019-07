Teodoro Paredes cerca de fortalecer la zaga de Bolívar

#purapasión #fútbolboliviano ���� “Es un audio claro, me pidieron 15 mil dólares y me aseguraron dos victorias y un empate, aunque me hubieran dicho 5.000 o 2.000, no voy a aceptar nunca nada de eso”, dijo el máximo dirigente del club cuchuqui �� https://t.co/p7HXRQgO0p

— Diez (@DiezDeportes)

July 18, 2019