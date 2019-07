Tras el paro, los médicos aceptan dialogar con el Gobierno el lunes

Tras el paro médico de 24 horas cumplido ayer en todo el país, el Colegio Médico de Bolivia aceptó dialogar, el próximo lunes, con el Ministerio de Salud sobre sus principales demandas: mejores condiciones laborales, abrogación de la Ley 1189 de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud (CNS).

La vicepresidenta del Colegio Médico de Bolivia, Yolanda Ernst, manifestó que la institución se hallaba ayer consultando con todos sus colegios afiliados. “No podemos adelantar nada sin tener el resultado de la consulta, el cual se dará en un comunicado oficial”, dijo al cierre de esta edición.

La representante lamentó que hasta la fecha no se tenga acciones concretas para cumplir con los 11 puntos acordados en 2018. “Todo se está yendo en reunirnos, en hablar y no se ha hecho nada. Cuatro meses del SUS y no hay nada, ni los ítems ni la mejora de la infraestructura y ya tenemos que ponernos firmes.

Estamos trabajando con mucha inseguridad”, dijo.

El decano del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, señaló en la marcha de ayer en Cochabamba que el Gobierno no tiene la voluntad de darles condiciones de trabajo.

La medida de presión fue contundente en la ciudad de La Paz y Santa Cruz. En cambio en Cochabamba sólo fue acatada por las cajas de seguridad social como la CNS, la Petrolera y otras.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rodolfo Mena, informó que los galenos de los centros médicos municipales y del hospital Viedma asistieron a su fuente laboral pese al paro.

Detalló que las cirugías programadas se realizaron sin contratiempos en los hospitales inspeccionados.

En La Paz, las movilizaciones se iniciaron con una misa de salud por el médico Marco Ortiz, quien contrajo arenavirus después de que atendió a su colega Ximena Cuellar, que falleció a causa del virus.

La dirigente médica de la Federación del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) de Santa Cruz, Kadija Ovando, pidió al Gobierno garantizar la atención en condiciones óptimas.

LOS ASEGURADOS APOYAN A MÉDICOS

Los asegurados a los diferentes seguros sociales se mostraron sorprendidos por el paro, pero apoyaron a los médicos.

La asegurada a la CNS Adela Valdez, quien acudió ayer al hospital y no fue atendida, indicó que apoya el paro. “Carecemos de medicamentos y personal. Esto no es político. Ya han muerto dos personas y están en su legítimo derecho”, dijo.

“Ellos tienen derecho a reclamar, pero no pueden atentar contra la salud. Estamos viendo que ni siquiera han reforzado la atención de emergencia”, indicó el representante de la Defensoría del Pueblo, Nelson Cox.