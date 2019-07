Tribunal Supremo de Justicia urge trabajar para prevenir los feminicidos

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, señaló el jueves que urge que todas las instituciones relacionadas con la seguridad trabajen en conjunto en una acción de prevención contra los feminicidios.

«Esto es un aspecto absolutamente preocupante, ya no es cuestión punitiva, ya no es cuestión de tomar acciones punitivas, no hacemos absolutamente nada buscado un feminicida, encontrando e imponiendo una sanción, esto es una actitud de prevención y en la cual no solamente corresponde al Órgano Judicial, Ministerio Público, Policía Boliviana», señaló a los periodistas.

Revilla dijo que los índices registrados por casos de feminicidios y violencia contra la mujer, son por demás alarmantes y la lucha contra ese flagelo, no solamente corresponde al TSJ, a la Fiscalía General del Estado, a la Policía Boliviana, sino, a otras instancias.

«Ya corresponde a una alerta», agregó.

