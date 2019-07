Trump nominará al congresista Ratcliffe para encabezar la Inteligencia Nacional

El congresista republicano John Ratcliffe hace preguntas al exfiscal especial Robert Mueller durante una audiencia de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Washington, el 24 de julio de 2019.

El actual responsable de este cargo, Dan Coats, cesará en sus funciones el 15 de agosto.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado que propondrá la candidatura del congresista republicano John Ratcliffe (Texas) para el puesto de director de Inteligencia Nacional.

«Me complace anunciar que el muy respetable congresista John Ratcliffe, de Texas, será nominado por mí para ser director de Inteligencia Nacional. Exfiscal de EE.UU., John dirigirá e inspirará grandeza para el país que ama», ha escrito Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario estadounidense ha indicado que en breve se anunciará quién será el director en funciones, y ha agradecido al actual jefe de Inteligencia Nacional, Dan Coats, por su «gran servicio» al país. Coats dejará el cargo el 15 de agosto.

El puesto de director de Inteligencia Nacional fue creado después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y coordina el trabajo de 17 agencias de inteligencia del país, entre ellas la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Ratcliffe salió en defensa de Trump durante el testimonio del exfiscal especial Robert Mueller el miércoles acerca de su investigación de la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.

El legislador acusó a Mueller de exceder los límites de la autoridad delegada en la extensa discusión de la potencial obstrucción de la justicia por parte del presidente después de que el fiscal especial decidiese no extraer conclusiones sobre si Trump cometió el delito o no. Mientras Ratcliffe admitió que el mandatario no estaba por encima de la ley, subrayó que tampoco debería estar por debajo de la existente legislación.

