TSE: Binomios siguen vigentes pese a renuncia de candidatos

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, explicó ayer que, aunque los candidatos a la presidencia o vicepresidencia renuncien, los nueve binomios permanecerán en el proceso electoral porque el haber participado en las elecciones primarias los obliga a continuar hasta el día de la elección.

“Los resultados de la elección de candidaturas del binomio presidencial serán vinculantes y de cumplimiento obligatorio para los partidos políticos o alianzas, y para las elecciones generales. Las únicas causales que pueden revertir el carácter vinculante de estos resultados son la muerte o una enfermedad gravísima sobreviniente, debidamente probada de alguna o alguno de las o los miembros del binomio elegido”, señala un comunicado del TSE.

Esta explicación surge después de que se conociera que la Sala Plena del TSE determinó rechazar la renuncia que presentó Jaime Paz Zamora a la candidatura a la presidencia del Partido Demócrata Cristiano (PDC), el pasado 14 de junio.

Paz y Paola Lorena Barriga Machicao fueron electos por los militantes de su partido político durante las elecciones primarias que se realizaron el 27 de enero pasado como el binomio presidencial que terciará en las elecciones del 20 de octubre.

“En el marco de la misma norma, la resolución expresa en su parte considerativa que la participación de las candidaturas en las elecciones primarias se sujetaron a los lineamientos y condiciones normativas establecidas para su desarrollo, donde no existe la previsión legal para la presentación de renuncia, por lo que, en el marco jurídico aplicable, corresponde rechazar la renuncia presentada”, respondió el TSE.

Choque dio a entender que si la renuncia presentada ayer por el candidato a la vicepresidencia por Bolivia Dice No, Edwin Rodríguez, no se enmarca en las dos causales establecidas en la normativa (muerte o enfermedad gravísima), la misma sería rechazada.

Para el analista Marcelo Arequipa, el TSE debió utilizar de manera preferente la Ley de Régimen Electoral, que permite a los partidos y alianzas políticas reemplazar candidatos en un tiempo prudente.

“Lo más sensato hubiera sido que las fuerzas políticas pudieran reemplazar rápidamente esos nombres”, aseguró.

Marca oscura

El 27 de mayo, el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, explicó que, de renunciar alguno de los nueve candidatos a la presidencia a las elecciones nacionales del próximo 20 de octubre, la casilla que le corresponde irá con una marca oscura.

“En el caso que ocurriera una renuncia, obviamente no puede figurar en la papeleta, entonces esa franja tendrá una marca oscura”, explicó Costas.

El vocal aclaró, sin embargo, que se debería tomar en cuenta que con esa votación para presidente también se eligen senadores y diputados plurinominales.

Indicó además que, si el partido tiene candidato uninominal, también puede figurar en la parte de inferior de la papeleta, a pesar de que la casilla superior esté en negro.

Respecto a la posibilidad de reemplazar a los candidatos a presidente y vicepresidente, explicó que eso sólo se podría por razones de muerte o enfermedad grave del postulante; de lo contrario, una renuncia implica que el partido se queda sin candidato.

2 renuncias de candidatos Hasta la fecha, el candidato a la presidencia del PDC y a la vicepresidencia de Bolivia Dice No presentaron su dimisión.

OPINIONES «La ciudadanía es la que tiene que tomar nota. Si los colegas de la oposición no son capaces de nombrar a sus personas de estrecha confianza y sostener a sus candidatos y a sus voceros, con dificultad podrían hacerse cargo de las riendas del país». Manuel Canelas. Ministro de Comunicación. «Respetamos y valoramos en alto grado la decisión democrática del senador Edwin Rodríguez que, atendiendo el pedido de su partido, el MOP y el Comité Cívico Potosinista ha renunciado a su candidatura. (Comunicado)». Carlos Mesa. Candidato CC. «Lamento la reciente renuncia de un candidato de Bolivia Dice No. Lamento también que esto genere alegría y satisfacción de algunos. Ojalá se resuelva en términos legales e institucionales por el bien de la democracia». Víctor Hugo Cárdenas. Candidato UCS.

ANÁLISIS

Wiliams Bascopé. Abogado constitucionalista

Vulnera el derecho individual del ciudadano

El hecho de que los partidos hayan ido a una supuesta primaria y hayan dado cierto mandato de obligación de participar no quiere decir que esté por encima del derecho individual del ciudadano de participar o no. Primero tenemos la aberración del Tribunal Constitucional que nos saca el tema de la reelección indefinida y de la renuncia, ahora nos vienen a decir que es una obligación unas primarias que debe asistir sí o sí, no existe esa figura en ninguna parte del planeta.

Yo no entiendo cómo el Tribunal Supremo Electoral va a sostener esta situación, que es un insulto a la inteligencia. Esto es aberrante porque va contra todo derecho político que tiene una persona de elegir o ser elegido. El derecho es una potestad que el mismo individuo lo ejerce o no ejerce.

Este caso, los candidatos que están renunciando es porque no quieren ejercer esa potestad de candidato, no se le puede obligar. Lo que sucede es que este país está viviendo una situación de desorden normativo constitucional porque todos quieren interpretar su norma y a criterio de sus actores político.