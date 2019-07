Un editor de fotos que puede eliminar objetos con un click

Los programas de edición de fotografía han cambiado mucho con la Inteligencia Artificial. Podemos eliminar objetos y dejar que el sistema se invente el fondo, y la detección de contornos es mucho más exacta que antes, lo que ayuda bastante a la hora de modificar los componentes de las fotografías.

Ahora ha aparecido un nuevo editor que, nacido en el MIT gracias a la colaboración con IBM, permite agregar, editar o eliminar un objeto con solo un clic.

Se trata de la herramienta GAN (Generative Adversarial Network) Paint Studio, un programa que podemos probar en este enlace. En él podemos cargar una imagen y manipularla sin cambiar el aspecto original, por lo que podemos añadir un árbol, por ejemplo, y dejar que el resto de objetos se alteren para que el resultado sea realista.

Antonio Torralba es un profesor del MIT que forma parte del proyecto. Él dijo que la herramienta no realizará ninguna acción si “ve” que el resultado no es realista, por lo que la aplicación puede decidir no dibujar nada en el caso en el que decidamos poner un árbol en un tejado o un elegante dentro de una jaula.

Primero probaron el sistema eliminando elementos de la fotografía y viendo como reaccionan el resto de objetos de la escena, y después usaron esos datos para entrenar al algoritmo y poder así realizar modificaciones realistas cuando se añadan nuevos objetos.

Por supuesto, existe la posibilidad de que alguien use esta herramienta para manipular imágenes y engañar a la gente con fake news, deepkaes y demás, pero en general creen que esta herramienta ayudará a los investigadores a comprender qué tipo de errores comete la Inteligencia Artificial y así poder detectar y eliminar las imágenes falsas.

Fuente: https://wwwhatsnew.com