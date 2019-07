Un exministro de Lula lo acusó de desviar fondos de la corrupción para financiar campañas en Bolivia y Perú

Pero Veja reveló este viernes una parte de la declaración de Palocci que no había trascendido en un primer momento. Según el ex funcionario, Lula intervino personalmente para desviar parte de los más de 10 millones de dólares en sobornos pagados al PT por la constructora a cambio de la gestión ante el BNDES. El destino fueron campañas políticas en Perú y Bolivia, según dijo Palocci, que no brindó muchos más detalles.