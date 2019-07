Un heroico joven británico

SE QUEMÓ PARA SALVAR A SUS SOBRINOS

de 20 años

Derrick Byrd, sufrió quemaduras de diversa consideración después de rescatar a sus tres sobrinos de un incendio originado en su casa de Washington.

Tras declararse el fuego en la casa, dos de los sobrinos se tiraron desde un segundo piso y fueron «atajados» por Derrick, quien se encontraba en la planta baja.

Pero la sobrina más pequeña tuvo miedo y no se animó a tirarse por la ventana. Así, el hombre no lo dudó y se metió en la vivienda que estaba siendo consumida por las llamas.

HÉROE

El tío llegó hasta la niña de ocho años, la cubrió con su remera y bajó los pisos corriendo y entre las llamas. «Ella gritaba mi nombre así que no la iba a abandonar ahí. Podía sentir el fuego quemándome el cuerpo».













«Lo volvería a hacer»: joven se quemó el cuerpo por salvar a sus sobrinos de un incendio

Un joven sufrió quemaduras en todo su cuerpo al rescatar a sus tres sobrinos de un incendio originado en su casa en Washington, Estados Unidos. Te recomendamos… Dylan, el héroe que salvó 11 animales de ‘Willa’ Chico con discapacidad que lloró al conseguir empleo ya trabaja contento en Cinépolis Derrick Byrd contó a un medio local que cuando el fuego inició corrió a ayudar a su hermana para sacar a los niños por la ventana del segundo piso.

«Kayla quiso sacar a los niños así que corrí hacia la planta baja aunque me quemara. Empecé a atrapar a los niños. Primero agarré a junior y luego al bebé Rory».

Sin embargo, la pequeña Mercedes, de ocho años, tenía miedo de saltar. Su madre cayó del hecho y la niña hacia el cuarto que se incendiaba. «Gritaba mi nombre. No iba a permitir que se quedara ahí, no podía permitir que mi sobrina muriera», contó Derrick.

El joven de 20 años subió hacia el segundo nivel de la casa y atravesó el fuego para rescatar a Mercedes. «Podía sentir el fuego quemándome. Llegué hasta ella, me quité la playera y la puse en su cara para que no respirara humo y la saqué tan rápido como pude», dijo. Derrick sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en su rostro, espalda y brazos. Fue trasladado al Centro Médico Harborview, donde actualmente se recupera. Su rostro y parte del cuerpo están vendados. Aunque aún siente bastante dolor por las lesiones, dijo que no se arrepiente de su hazaña y que lo volvería a hacer. «Lo volvería a hacer, no me importaría.

Correría de nuevo y los rescataría otra vez aunque sufriera peores quemaduras o muriera (…), prefiero quemarme yo a que le pase a ellla. Es joven. Aún tiene una vida por delante. Es una buena niña», dijo. La casa quedó completamente destruida.

Aún no dan con la causa del incendio, pero la policía agradeció que nadie haya muerto gracias a la ayuda de Derrick. A pesar de que muchos aplauden al joven por su valentía, él dijo que no se considera un héroe, sino tan sólo un chico que se preocupó por su familia.

Fuente: https://www.milenio.com

