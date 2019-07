Un terremoto de magnitud 5,3 sacude Atenas

Un terremoto de magnitud 5,3 en la escala de Richter se ha dejado sentir en Atenas, Grecia, donde se han producido escenas de miedo durante la evacuación de edificios, según informa AP. El seísmo se ha registrado a las 14.13, hora local (13.13, hora peninsular española), con el epicentro situado a 23 kilómetros al noroeste de la capital griega y a una profundidad de 13 kilómetros, según información provisional del Instituto Estadounidense de Geofísica (USGS). El sismo ha cortado las comunicaciones de varias zonas de Atenas, según informa France-Presse.

No se conocen por el momento informaciones sobre víctimas o daños de este temblor del que se han registrado al menos siete réplicas de menor intensidad, con magnitudes comprendidas entre 2,5 y 4,6 en la escala de Richter.

View of Syntagma Square in Athens after the earthquake. Things are calm down town, people evacuated offices out of precaution pic.twitter.com/ZNRn4NPgcd

— Sotiris Nikas (@NikasSotiris) 19 de julio de 2019