Una mujer en Texas obligó a su hija adolescente a convivir con el cadáver de su abuela durante tres años

La policía sospecha que Jacqueline Louise Crayton se cayó de la cama aproximadamente en 2016. Aunque el golpe no fue grave y tras la caída su vida no corría peligro, la mujer no pudo volver a incorporarse, y quedó tendida en el piso durante días hasta que falleció. El cadáver permaneció en el dormitorio tres años, un período de tiempo en el que la detenida y su hija adolescente vivieron en el inmueble junto al cuerpo.