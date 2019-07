Además de su reciente alianza con Khiron, Fox es socio de James Shively, ex ejecutivo de Microsoft, y CEO de Diego Pellicer, una empresa con sede en Seattle (el Estado de Washington tiene la legislación más liberal de todo EEUU en esta materia) que según él mismo aspira a ser el “Starbucks de la marihuana”. La compañía debe su nombre al bisabuelo del fundador, un comerciante que se convirtió en el mayor productor de la sustancia en el mundo en el siglo XIX. En un acto conjunto, Fox y Shively calcularon que el mercado de cannabis en EEUU puede alcanzar la cifra de 200.000 millones de dólares y el mundial de 500.000. El expresidente también ha hecho números y cree que el Estado podría mexicano podría recaudar 50.000 millones de dólares al año si se despenaliza la droga.

La “pasión” de Fox por la marihuana ha despertado la curiosidad de los mexicanos, sorprendidos ante el cambio radical de postura de su ex presidente, y por supuesto también ha suscitado no pocas bromas. Aunque ha dicho que no es “consumidor ni adicto”, los columnistas hacen guasa con frecuencia sobre el estado mental del político aludiendo a su posible consumo de porros. De esta manera, su convicción de que ha sido el mejor presidente que ha tenido el país en toda su historia, repetida en varias ocasiones, ha suscitado todo tipo de comentarios sobre si existe conexión entre una cosa y otra.