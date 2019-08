3 formas de programar publicaciones en Instagram

Publicar fotos y vídeos en Instagram sin usar la app oficial no es tarea fácil. Son pocas las aplicaciones que tienen permiso para hacer algo así, ya que necesitan tener acceso a una API que Instagram tiene muy limitada y controlada, y parece que seguirá siendo así durante mucho tiempo.

El problema es que no todas las aplicaciones que permiten la publicación en Instagram permiten programar contenido, de forma que si deseamos tener toda la semana cubierta con el trabajo del lunes, tendremos que acudir a una colección de opciones aún más pequeña.

En esta lista os comentamos tres opciones muy usadas para ello, aunque todas ellas necesitan que la cuenta de Instagram esté vinculada a una página de Facebook, en caso contrario no funcionará. Las opciones mostradas son oficiales, todas ellas tienen permiso oficial de Instagram, por lo que no hay peligro de que bloqueen nuestra cuenta por uso indebido.

Creator Studio

La solución oficial que Facebook ofrece a los administradores de cuentas de Facebook e Instagram. Se trata de una solución web que desde hace poco tiempo ofrece la posibilidad de publicar en Instagram y programar contenido para su publicación en el futuro. Veamos sus ventajas y desventajas:

Pros:

– Es una solución oficial, por lo que se espera buen funcionamiento y actualizaciones frecuentes.

– Permite publicar en Instagram y en Facebook al mismo tiempo

– Ofrece la posibilidad de ver el impacto de las publicaciones realizadas en el pasado.

– Es gratis

Contras:

– La solución es muy nueva, y a veces falla en la programación.

– No tiene versión móvil

– No puede programar publicaciones en Instagram y en Facebook al mismo tiempo, por lo que podemos programar en Instagram usando Creator Studio y programar Facebook usando la propia Facebook Pages.

Enlace: business.facebook.com/creatorstudio

Hootsuite

Hootsuite es la plataforma usada por millones de personas en todo el mundo para gestionar sus redes sociales. Desde allí podemos tener bajo control las cuentas de varios clientes al mismo tiempo, programar publicaciones y crear columnas con el contenido filtrado que deseemos.

Ofrece la posibilidad de programar publicaciones de Instagram, pero no todo son rosas:

Pros:

– Es posible publicar en varias cuentas al mismo tiempo

– Funciona con varias redes sociales, no solo con Instagram

Contras:

– A veces se desconecta y hay que identificarse de nuevo, por lo que siempre tenemos que estar atentos y verificar que la publicación se haya hecho perfectamente.

– Es necesario crear columnas específicas para previsualizar lo que está programado y lo que no.

– No es una herramienta intuitiva, necesita un alto nivel de cultura digital para poder usarlo sin problemas.

– No es gratis, y su precio no es muy barato. La opción más básica cuesta 30 dólares al mes, limitada a 10 perfiles.

Buffer



Buffer existe desde hace muchos años, siendo una de las opciones preferidas por muchos para programar publicaciones en Twitter, Facebook y, recientemente, en Instagram. Se hizo muy famoso por tener un sistema de publicación inteligente para acertar las horas con más posibilidades de éxito.

Desde allí podemos publicar en Instagram si tiene cuenta vinculada con Facebook.

Pros:

– Es posible publicar en varias cuentas al mismo tiempo

– Funciona con varias redes sociales, no solo con Instagram

– Es muy intuitivo

– Cuenta con versión gratuita limitada a tres perfiles.

Contras:

– También se desconecta a veces, siendo necesario la identificación de vez en cuando.

– Si tenemos varios perfiles, tendremos que crear varias cuentas gratuitas, y eso no es viable (hay que entrar y salir constantemente para gestionarlas todas).

– La opción de pago no es barata: con 15 dólares al mes solo tenemos acceso a 8 cuentas.

Recordad que no son las únicas opciones, hay otras no oficiales en la tienda de apps, como Apphi, de hecho os hablamos de ella hace poco en Youtube:

Fuente: https://wwwhatsnew.com