5 de agosto del año 2000; ahí comenzó todo

Carlos Valverde Bravo

Vale la pena decir algo

Me da miedo esto de lo que moleste sea el inmoral de turno y no la inmoralidad, el ladrón de turno, no que te roben. El que te engañe, no el engaño como tal; me genera una inquietud saber que la lógica masista de «es ladrón, pero es nuestro ladrón», se replique en función de los diferentes candidatos y que crean que nadie está obligado a ser transparente ni a dar explicaciones…

Créanme, es democrático decirlo…. es verdaderamente democrático expresarlo… no tiene por qué ser motivo de molestia de los que leen…. Morales Ayma también se porta con esa lógica… a mí no me molesta que alguien vote por Mesa, por Ortiz, me apena que lo hagan por Morales porque ya sabemos como nos va… pero no por eso voy corriendo donde los que no dan respuestas apostando al «mal menor».

Y soy de los que va a estar acá por mucho tiempo más, dando la cara, peleando, escribiendo, arriesgándose…. hace 20 años hago lo mismo… un 5 de agosto del año 2000 comencé en esto, con Tery Castro y Pitito Ruiz… en 20 años, me gané todos los premios que se daban al periodismo libre… cuando había libertad … fui aplaudido y criticado y no cambié por eso… seguí haciendo lo que entiendo que debo hacer….(no lo que me da la gana de hacer)

¿Es difícil seguir? claro que sí… pero nadie dijo que iba a ser fácil; ya no tengo publicidad, no porque no me escuchen (el año pasado solo en Face tuve casi 6 millones de reproducciones) sino porque tienen miedos lógicos y no me quejo… sigo porque creo en lo que hago.

Lo que sí me pasa, es que me asusta la liviandad con la que se toman las cosas…. esa lógica tan boliviana de concluir que «así nomás somos» nosotros… si no es este, va a ser el otro y es preferible que el que sea, se nos parezca

Se acercan las elecciones y cada día estoy más convencido de que mi derecho de votar en blanco se va a mantener incambiable… y no se molesten, es democrático…

Sepan que no veo qué hay ahí adelante… no me sale eso de votar «por el menos malo» o, por «mi corrupto», o por el que se parece a mi gente… mientras no sea el del otro …

Para mí, Morales es «inmoral», abusivo, corrupto, no digno del cargo que tiene, lo dije antes, lo escribí en un libro inobjetable…. y lo seguiré diciendo

No le acepto a nadie que me diga que parece que no me importa que siga…. eso es bajo y no merezco esto… expresarme democráticamente tiene ese riesgo y lo asumo… ojalá los que hoy escriben lo que quieren, mañana estén como estaré yo, con Morales u otro, siendo lo suficientemente crítico porque quiero un mejor país para mis nietos

De eso se trata

Fuente: Facebook Carlos Valverde Bravo