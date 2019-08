A $us 6 MM asciende pago por el alquiler de aerovanes contra los incendios en la Chiquitanía boliviana

Al rededor de $us 6 millones le costó al Gobierno del presidente Evo Morales el alquiler del avión Supertanker y tres helicópteros que llegarán en las próximas horas para combatir el fuego en la región de la Chiquitanía, que ya devoró más de 900 mil hectáreas.

«Lo que sabemos es que para los tres helicópteros que comentaba el Vicepresidente (Álvaro García Linera), el helicóptero norteamericano Chinook con 12 mil litros de capacidad y los otros dos con capacidad para 4 mil litros cada uno, hay destinados al rededor de cinco millones de dólares para el alquiler de esos tres helicópteros», sostuvo el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, al programa Que No Me Pierda de la red UNO.

Recordó que el alquiler del avión 747 Boeing Supertanker costó $us 1 millón y que cadía día tiene una tarifa aparte para cada vuelo. «Esos son los gastos más onerosos que se han hecho», argumentó.

Canelas recordó que hasta la fecha varios países y organismos internacionales han ofrecido su apoyo con aportes como de $us 300.000 de la CAF, $us 200.000 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); $us 150 de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y $us 500.000 de la FAO. (30/08/2019)

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz