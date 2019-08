Activista Daniela Moreno: El presidente Morales no acepta la ayuda internacional

Santa Cruz, eju.tv.- Daniela Moreno, activista por el medio ambiente y los animales en entrevista con CNN en español, declaró lo que se está viviendo por los incendios que arrasa con todo en las zonas de la Chiquitania boliviana.

«Es desgarrador todo lo que se está viviendo aquí»

Daniela quien se encuentra en Puerto Suárez con un grupo de bomberos voluntarios y veterinarios, manifestó que no ha llegado ningún tipo de ayuda como el Gobierno dice, son 5 días que se encuentra en el Parque Nacional Otuquis, no ha visto absolutamente nada.

«Hemos rescatado muy pocos animales con vida»

«Este parque nacional aunque no lo creas está repleto de propiedades privadas de ganaderos, muy muy ricos; eso es lo que no me puedo explicar, es un área protegida sin embargo hay ganadería» dijo Moreno al periodista Guillermo Arduino.

«Lo que se ve en los medios no refleja lo que es el daño y destrucción que estamos viviendo como país y como el mundo, al final de todo la Amazonía es de todos», recalcó la ambientalista.

Fuente: CNN-Video