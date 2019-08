Acusado de matar a Mariana se arrepiente y acusa a su pareja

Hace 15 días comenzó el juicio oral contra los dos principales acusados de asesinar a la joven Mariana Peralta, el 2 de diciembre de 2017. En una de las primeras audiencias, Pablo R. C. dijo que está arrepentido de lo ocurrido y arremetió contra su pareja, Viviana S. N., a quien acusó de haber planificado el crimen en contra de su amiga.

Fuentes allegadas a la víctima contaron a Página Siete que el juicio comenzó el 15 de agosto, dos semanas después de lo que estaba previsto. Los dos imputados por asesinato fueron puestos ante un tribunal y el primero en dar su declaración fue Pablo R. C.

“Esta persona dijo que está arrepentido de haber hecho esto, de haber matado a Mariana, incluso se disculpó con los familiares. Después contó todo lo que hizo Viviana (S. N.), desde cómo planificó el asesinato hasta la manipulación que ejercía sobre él y sobre Mariana”, contó una persona que hace el seguimiento del caso, pero prefirió el anonimato.

Pablo R. C. es el novio de Viviana S. N., la amiga de Mariana Peralta que se prestó 75.000 dólares de ella ese año. El varón guardaba detención domiciliaria, pero le fue revocada, mientras que ella está presa en la cárcel de Miraflores.

Mariana vivía sola en la zona Sur, poco antes de su desaparición había anunciado a su familia que iba a viajar a Europa, pero el 2 de diciembre de 2017 desapareció. La joven era DJ y también se dedicaba al préstamo de dinero por una herencia que recibió y le permitió dedicarse a eso.

Según la investigación de la Fiscalía, antes de su desaparición, Mariana se contactó con Viviana S. N. y Pablo R. C., para que le ayuden a llevar sus maletas en el vehículo de ambos. Dejó las llaves de su casa a la que creía su amiga para que riegue sus plantas.

De acuerdo con los exámenes y pericias que se hicieron, el crimen fue en el domicilio de la víctima, ubicado en la zona de Jupapina, luego, la pareja quemó el cuerpo de Mariana, lo envolvieron en una alfombra y lo abandonaron por Ovejuyo, al otro lado de la zona Sur de La Paz. La Policía halló el cuerpo el 18 de diciembre, 16 días después de que la víctima desapareciera.

“(Pablo R. C.) está arrepentido y cooperando mucho con la investigación. El juicio recién está empezando. Ayer (lunes) faltó tiempo para que él concluya todo lo que tenía que contar. Por eso mañana (hoy) continuará”, informó otra allegada a Mariana.

La Policía descubrió que la pareja tenía mucho que ver en el asesinato por las conexiones telefónicas entre ambos y con Mariana. Según estas señales, Viviana S. N. y Pablo R. C. estuvieron en Ovejuyo, donde el cadáver fue encontrado.

No obstante, la Fiscalía prepara para el juicio oral una serie de pruebas en contra de la pareja. No se conoce si en su disposición de ayudar en la pesquisa, Pablo R. C. pretende someterse a un juicio abreviado. Lo cierto es que en estas declaraciones el detenido da información nueva.

¿Irregularidades?

Permisos Al menos por dos ocasiones, Viviana S. N. salió con permiso de la cárcel de Miraflores. Dos personas denunciaron que la habían visto en la zona Sur, la primera vez salió para festejar su cumpleaños, hay videos en los que se escucha música de una banda y el denunciante asegura que en esa fiesta estaba la acusada.

Pareja Pablo R. C. también obtuvo salida de la cárcel de San Pedro. Por un corto tiempo se benefició de la detención domiciliaria, pero después regresó al centro penitenciario.

Proceso El juicio comenzó después de un año y ocho meses del crimen. Los dos principales sospechosos están en la cárcel. El único familiar que tiene la víctima en Bolivia es un tío, los demás viven en EEUU.

Página Siete / Daniela Romero / La Paz