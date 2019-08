Albarracín cree que Chapetón fue presionada políticamente para que El Alto no acate el paro cívico

La Paz. El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, cree que la alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, fue presionada por el Gobierno central para no acatar el paro cívico por el 21-F que se desarrolla hoy en cuatro departamentos del país.

En contacto con radio Panamericana, Albarracín recordó que hace pocos días Chapetón se reunió con el presidente Evo Morales y “logró” que el Primer Mandatario le entregue recursos económicos para llevar adelante algunas obras en esa urbe.

No obstante, señaló que “seguramente” esos recursos no fueron “gratis” y que estuvieron condicionados a que El Alto no acate el paro cívico en contra de la repostulación de Morales.

“El Gobierno no te apoya si no te condiciona políticamente (…) pasa lo mismo con las universidades”, dijo.

“Seguro ella no quiere entorpecer ese logro que ha conseguido para que se financie obras en El Alto. Así lo entiendo”, agregó.

Ayer, Chapetón anunció que El Alto no acatará el paro cívico ya que, dijo, que el 80% de su población vive del «día a día».

Por otro lado, y respecto a su análisis respecto a cómo se viene desarrollando la jornada del paro cívico, Albarracín lo calificó de “significante” y cuestionó que la policía busque levantar los puntos de bloqueo, al menos, en la ciudad de La Paz.

“La policía ha multiplicado sus efectivos a los puntos de bloqueo. Si el paro fuera insignificante no se hubiera preocupado al gobierno. ¿Por qué desplegar a la policía?, porque saben que la movilización tiene su peso específico”, aseveró.

Oxígeno / La Paz

