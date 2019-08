Aprovecha aún mejor tu móvil con estas apps de pago ahora gratis

No hay una semana en la que no os traigamos alguna recopilación de apps gratis para nuestro smartphone. Pero no unas apps gratis cualquiera, sino esas que normalmente serían de pago, por lo que suponen una excelente oportunidad para poder disfrutar aún más de nuestro smartphone sin tener que gastarnos un euro.

Otra semana en la que también os hemos traído algunos de los mejores juegos para nuestros móviles, de esos juegos gratis por tiempo limitado porque suelen ser de pago, como el caso de las apps que conocemos hoy.

Apps gratis que son de pago, KM player

Esta es una app especializada en ofrecer la reproducción de vídeos de numerosos formatos, no es un VLC, pero desde luego intenta ofrecer una utilidad parecida, convirtiéndose en el centro de reproducción de todo tipo de contenidos de diversos formatos.

Widget de Reloj Mundial +

Los widgets en Android están claramente de capa caída, y ya no cuentan con la importancia que tenían antes. Pero aun así existen algunos que son realmente interesantes. Como es este que nos permite añadir la hora mundial de un gran número de zonas horarias o regiones de todo el mundo. Lo mejor de todo es que tenemos numerosos diseños para poder disfrutar de un aspecto prácticamente personalizado.

Gestor de archivos CM

Gestores de archivos hay muchos, y este no nos ofrece características muy diferentes. Eso sí, es una app muy completa para poder gestionar los archivos de nuestro smartphone, y sobre todo cuenta con un diseño elegante y muy agradable a la vista, por lo tanto es una app muy recomendable para sustituir el gestor de archivos de nuestro móvil.

Flashlight

Como su propio nombre indica, se trata de una app de linterna que nos permite convertir el móvil en uno de estos dispositivos. Expande las posibilidades de linterna de las apps nativas, ofreciendo sobre todo un diseño realmente atractivo y bastante funcional para que el uso que hagamos de ella sea mucho más sencillo.

Cortador de vídeo y convertidor pro

Sin duda es una de esas apps que tienen mucha utilidad en nuestro móvil. Sobre todo si estamos acostumbrados a compartir interesantes vídeos en las redes sociales. Con esta app podemos editar cualquier vídeo, y cortarlo a nuestra voluntad para que sea lo más manejable posible en las redes sociales. Una app creada para poder editar en segundos el vídeo o convertirlo a otros formatos.

