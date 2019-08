Audio filtrado vincula a líder cívico de Potosí con presunto apoyo a Mesa

Un audio filtrado, que se difundió en las últimas horas en redes sociales, vincula al presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari, en acciones y planes para impulsar la candidatura de Carlos Mesa.

El dirigente cívico, al respecto, dijo que ha sufrido chantaje de parte del MAS respecto a esa grabación, pero tiene la conciencia tranquila poque no comprometió al Comcipo en esa conversación, reportó Radio Líder de Potosí para la Red ERBOL.

El audio tiene varias partes, pero dos de ellas son las más relevantes. En una, se escucha a alguien que se presenta como “doctor Lara”, cuya voz parece ser del operador de Comunidad Ciudadana y exministro de Mesa, Saúl Lara.

En la grabación, que sería del año pasado, se escucha al “doctor Lara” afirmar que el apoyo a Carlos Mesa se coordinará con Pumari, con quien supuestamente ya se había reunido.

“Nos hemos reunido con Marco Pumari, presidente del Comité Cívico de Potosí, ustedes pueden buscarlo ahora en mi nombre”, dice el “doctor Lara”.

En otra parte del audio, se escucha una conversación de quien sería Pumari. En la misma, presuntamente el líder cívico señala que el único que puede vencer a Evo Morales es Carlos Mesa.

“Si en este momento se elige un coche pequeño, una vez que se suba Carlos Mesa, este coche se va a volver 4×4, queramos o no, así de sencillo”, dice la voz que sería de Pumari.

El mismo señala en el audio que en este momento se necesita de “vinchucas, chulupis y todos” por sus votos.

También la misma voz afirma que si bien Carlos Mesa “trae esperanza”, no se puede dejarlo solo, por lo cual propone que se debería mandar a los “mejores guerreros” para acompañar el proyecto.

Respuesta de Pumari

El Presidente del Comcipo brindó una conferencia del prensa para referirse al audio.

Aseveró que esa grabación es del año pasado, y que forma parte de una serie de ataques consecutivos en su contra. Dijo que la grabación le fue enviada por Whastapp con el chantaje de que renuncie a su cargo o sería difundido.

“El audio donde supuestamente yo participo data del año pasado. En función a que ese audio o ese supuesto audio me fue enviado por Whatsapp y me amenazas con sacarlo de manera pública si no renunciaba a la entidad cívica, chantaje tras chantaje por parte de militantes del Movimiento al Socialismo”.

Aseveró que en su conversación no comprometió al Comcipo, sino que se trataba de un “simple análisis”. “Tengo a conciencia tranquila porque no se ha hecho mal uso de la entidad cívica”, agregó.

Pumari aseveró que ese ataque tiene el objetivo de desmovilizar al Comcipo y sus gestiones para unificar a las provincias en futuras movilizaciones. Dijo que el MAS se puso nervioso ante esa situación.

Reveló también que varios partidos le pidieron ser candidato a diputado, senador y hasta vicepresidente, pero él lo rechazó porque debe cumplir con su rol cívico.

El audio filtrado