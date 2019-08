Bolívar quiere quebrar la racha adversa frente al Tigre

Marco Mejía / La Paz

El sábado, Bolívar intentará quebrar la racha adversa de un año y cinco días sin conocer el triunfo frente a The Strongest en el superclásico de Bolivia que se disputará desde las 15:30, en el estadio Hernando Siles.

El 26 de agosto de 2018, los académicos ganaron por 1-0 a The Strongest y a partir de ahí se jugaron tres encuentros más en los que no conoce de triunfos en el partido con más historia en el fútbol boliviano.

Hace más de un año, los celestes formaron con Fernando Laforia, Erwin Saavedra, Ronald Raldes, Luis Gutiérrez, Jorge Flores, Pedro Azogue, Leonel Justiniano (Moisés Villarroel), Juan Miguel Callejón, Juan Carlos Arce, Felipe Rodríguez (William Ferreira) y Marcos Riquelme (Pablo Pedraza)

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Aquel equipo de la Academia era dirigido por el uruguayo Alfredo Arias y el único gol de ese compromiso fue anotado por su compatriota William Ferreira a los seis minutos del segundo tiempo. Esa anotación de la Fiera fue la última en los clásicos y el 23 frente a The Strongest, que lo tiene desde hace una temporada como el máximo anotador del duelo.

En el compromiso revancha de ese año los tradicionales rivales empataron a un gol por lado, mientras que en el certamen Apertura de este año, bajo el mando de César Vigevani, los académicos empataron a un gol por lado en el clásico de ida y en la vuelta cayeron por 3-1, precisamente el día que festejaron la obtención de su último campeonato.

Técnicos argentinos

Vigevani es el duodécimo técnico argentino que dirige a los celestes en el superclásico, desde 1977 y pese a que no ganó en su primer enfrentamiento contra The Strongest, después celebró campeonato.

Algo similar pasó con los entrenadores rioplatenses que no debutaron con buen pie en los clásicos paceños, tal el caso de Jorge Habegger en 1987, Gustavo Quinteros en 2009 en la recordada final de Trinidad, Ángel Guillermo Hoyos, en 2011, y este año Vigevani con la última corona celeste.

Casualidad o no, pero los únicos entrenadores argentinos que ganaron a The Strongest en su debut en los clásicos fueron Reynaldo Merlo y Néstor Rolando Clausen, aunque luego no pudieron conseguir el título con Bolívar.

Fuente: https://www.paginasiete.bo