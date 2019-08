Bolivia y Paraguay coordinan acciones para mitigar incendios forestales en su frontera común

La Paz, 27 ago (ABI).- Los presidentes de Bolivia y Paraguay; Evo Morales y Mario Abdo Benítez, respectivamente, coordinan acciones conjuntas para mitigar los incendios forestales registrados en su frontera común, a través de aeronaves hidrantes.

«Hay coordinación con el presidente de Paraguay y vamos a seguir coordinando (acciones) de manera conjunta y enfrentar (el fuego) en la frontera que tenemos», dijo el presidente boliviano, Evo Morales, en una entrevista con radio Panamericana.

El mandatario boliviano saludó la solidaridad de su par paraguayo y dijo que acordaron que, de ser necesario, los brigadistas de uno y otro país, ingresarán sin problemas por la línea fronteriza para implementar acciones conjuntas contra los incendios.

«Ayer converse con el presidente de Paraguay, me pidió que ellos, para combatir los incendios en su zona puedan pasarse al territorio nacional; no hay ningún problema, también hemos pedido que los vuelos puedan pasarse al momento de descarga del agua», refrendó.

Paraguay, al igual que Bolivia y Brasil, sufren también incendios forestales en la región del Chaco, aledaña a la Chiquitanía boliviana.

Por otra parte, el Presidente boliviano lamentó que los países que integran la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) no convoquen a una reunión de emergencia o presenten alguna propuesta para mitigar los incendios que se registran en la región.

«Ustedes saben que el incendio no sólo es en la Chiquitanía, no sólo es en Bolivia, sino es en toda Sudamérica, es regional y aquí debería haber una reunión de urgencia y lamentablemente no hemos recibido ninguna respuesta», explicó.

El mandatario boliviano agradeció también los 20 millones de bolivianos que dispuso el lunes el Grupo 7 (G7) para coadyuvar las labores de mitigación en la Amazonia y consideró que esa no es una ayuda, sino forma parte de la responsabilidad compartida para cuidar la Madre Tierra.

«Eso (el dinero) no es ayuda, eso es parte de la responsabilidad compartida, que bueno sería que se acojan a la decisión tomada en París hace años atrás para conjuntamente combatir el calentamiento global», puntualizó.

