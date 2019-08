Boliviano condenado a muerte en Malasia, fue liberado y llega a Bolivia el sábado

Se acabó el sufrimiento para la familia Parada Vargas. Después de haber sido liberado el pasado 25 de julio, el boliviano Víctor Parada, quien fue condenado en enero de 2018 en Malasia a la pena de muerte por intentar introducir a ese país asiático 450 gramos de cocaína, partió rumbo a Bolivia la madrugada de este jueves y arribará al país este sábado, anunció su madre Silvia Vargas.

“Hoy día a la madrugada de España ha tomado el vuelo de Malasia hacia Dubái, de ahí irá a Buenos Aires y de ahí a Santa Cruz; mi hijo está libre (…) le dieron la libertad en Malasia e inmediatamente lo detuvieron en migración porque él estaba ilegal en ese país, y mi hijo podía volver a la cárcel, ese era mi temor, pero al fin esta libre”, contó la mujer en un contacto con Telepaís.

Según la progenitora, Parada arribará a Santa Cruz la madrugada de este sábado. Sus familiares lo esperan con ansias.

«Yo muy feliz, ahora he vuelto a nacer y todas las madres me deben entender, porque cuando un hijo está en dificultades una madre sufre y no deja de sufrir hasta que vea que el hijo sale de ese sufrimiento», dijo Vargas.

En 2013, el joven boliviano fue detenido en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, cuando intentó introducir al país asiático 450 gramos de cocaína. El 5 de enero de 2018 un juez lo condenó a la pena de muerte en la horca.

El 25 de julio de este año se conoció que Parada fue liberado gracias a las gestiones realizadas por el Gobierno, que a través de la Cancillería otorgó un equipo jurídico para que asuma su defensa; y a la decisión del gobierno de Malasia de abolir la pena de muerte, la cual asumió en octubre de 2018. (08/08/2019)