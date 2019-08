CAO dice que hay asentamientos ilegales en parques protegidos, pide denunciarlos

El Bunker

30/08/2019

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Oscar Mario Justiniano, en el programa radial #ElBunker, conducido por Agustín Zambrana, dijo que hay asentamientos ilegales en áreas protegidas y pidió que estos sean denunciados. “Existen asentamiento ilegales, irregulares y muchos están en los parques protegidos”.

“¿Dónde está la mayor concentración de quemas que se salen de control? en los parques naturales, donde es difícil tener acceso, donde la intervención humana es mínima, si existen asentamientos estos deben ser denunciados y retirados porque los parques naturales tienen que ser intocables”, exclamó.

Asimismo, exigió a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) sancionar a las personas que no cumplan las normas. “Exigimos a la ABT que hagan los estudios y notificaciones correspondientes para sancionar a las personas que no hayan sido apegadas y respetuosas de la norma en todo nivel, no solamente a los productores”.

Por otro lado, salió en defensa del sector agrícola, aseguró que los productores no son responsables de los incendios en la Chiquitania porque estos no hacen uso de las quemas de tierra porque se afecta la productividad de la misma. “La quema no la utilizamos en la agricultura porque perjudica la tierra cultivable, por más de 20 años en la CAO se viene trabajando en tecnificar las tierras productivas”.

“No es posible que un productor agrícola ocupe el fuego como parte de su labor cultural, no existe esa posibilidad, esas son técnicas ancestrales”, aclaró.

Justiniano dijo que se creó un comité de alerta temprana para poder afrontar catástrofes como la de la Chiquitania. “Se conformó un comité interinstitucional en el sector privado, compuesto por 11 instituciones, con el objetivo de determinar las alertas tempranas y principalmente la reacción inmediata”.

“Este comité nos va dar el mandato de poder tener un grupo de reacción inmediata para que cuando se nos presenten futuras eventualidades podamos reaccionar rápido. Nunca más nos puede más volver a pasar, que lleguemos a desgracias de esta magnitud, sin contar con un equipo de acción inmediata”, puntualizó.npetv





Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker