Carlos al Tour y Roland se enfoca en el 2020

Los Keller alcanzaron la gloria en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 tras la obtención de la primera medalla de oro en la historia para Bolivia y marcar un hito en el deporte nacional, no obstante, la dorada fue una motivación más grande para seguir consechando triunfos; Carlos gastará el premio que le dio el Gobierno para disputar el Tour Profesional en EEUU y así ubicarse en el top 10 a nivel mundial, mientras que Roland hará gestiones para que en el 2020 se juegue el Panamericano de Ráquetbol en Santa Cruz.

Se va para toparse con los mejores. «Bolivia es el único país que no participa del Tour Profesional», fueron las palabras de Carlos. El menor de los Keller (27) quiere ser el primer boliviano en jugar de principio a fin el Tour Profesional, torneo que se disputa en EEUU y reúne a los mejores exponentes del ráquetbol. «Voy a invertir todos mis ahorros para ir hasta EEUU y jugar el Tour», comentó Carlos. La primera parada del certamen será en Atlanta (EEUU), en este sentido, Carlos viajará al país del norte el 1ro de septiembre.

«Son alrededor de 21 torneos que tiene el Tour durante el año. Ya saqué mi visa y estaré seis meses, luego vuelvo a renovarla para continuar el siguiente año. Es más barato estar allá que ir y venir de Bolivia. La medalla de oro me ha motivado para dar este salto en mi carrera», agregó Keller.

Toma las riendas para traer el Panamericano. Roland jugará un torneo del Tour, será en octubre y viajará con Conrrado Moscoso, sin embargo, está metido en hacer la gestión para que Santa Cruz albergue el Panamericano de Ráquetbol el siguiente año. «Viajaré con Conrrado en octubre para una fecha del Tour.

Hay la posibilidad de organizar el Panamericano en el 2020 en la Villa Abraham Telchi», señaló Roland.

«Esta medalla nos ha abierto las puertas, saben afuera que Bolivia en uno de los mejores equipos del planeta. Por eso esperemos que se dé lo del Panamericano», acotó el mayor de los Keller (29).

Viven otra etapa de sus vidas. Los hermanos van creciendo, hasta no hace mucho vivían juntos, pero ahora cada uno está haciendo su vida por separado. Carlos tiene su propia casa y se mudó con su novia Mariana Rocabado, en tanto, Roland convive con su novia Yuvinka Novia. «Ya no vivimos juntos, pero estamos en contacto siempre. Nuestros entrenamientos hace que no tengamos mucho tiempo para vernos», mencionó Roland.

Fuente: eldia.com.bo