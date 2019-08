@CFValverde @vhcardenasc Primero, Pepe Mujica no va gratis a Bolivia sino acepta el pago d…

@CFValverde @vhcardenasc Primero, Pepe Mujica no va gratis a Bolivia sino acepta el pago del regimen a través de nuestro dinero. Si no va en apoyo disumulado a Morales a que fue? No creo de turismo. Finalmente, es un burócrata dentro de un partido comunista ademas Tupamaro hundidos en corrupción en UY.





Fuente: Víctor Hugo Cárdenas por Nano



Relacionado