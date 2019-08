China desafía a Trump, hunde el yuan y dispara el temor a una guerra de divisas

Billetes de 100 yuanes. En vídeo, imágenes de Wall Street y reacciones a la caída de la bolsa. ROMAN PILIPEY (EFE) / REUTERS

El guion se va cumpliendo paso a paso. A la amenaza de conflicto comercial le sigue ahora el riesgo de guerra de divisas. La secuencia de los últimos días no deja lugar a dudas: el presidente de EE UU, Donald Trump, avanzó el jueves hacia el choque comercial total con el anuncio de nuevos aranceles para productos chinos por valor de 300.000 millones de dólares (268.624 millones de euros). La potencia asiática respondió dejando caer su divisa con fuerza. Para comprar un dólar hacen falta ahora más de siete yuanes. Es esta una barrera psicológica que no se traspasaba desde mayo de 2008. Los mercados respondieron el lunes con bajadas generalizadas. El escenario de un mundo enfrentado en dos bloques económicos es cada día más real.

El temor a que la batalla arancelaria detone una guerra de divisas entre EE UU y China provocó caídas en las Bolsas de todo el mundo y que Wall Street sufriera la peor jornada del año. El Dow Jones cerró con una caída del 2,9% y el S&P 500 de un 2,98%. La caída del yuan hundió primero las Bolsas asiáticas, después las europeas y más tarde las norteamericanas. La confrontación entre Washington y Pekín provocó una caída en la Bolsa japonesa del 1,74%. Pero eso era solo el principio. A las pocas horas, Londres y París se dejaban más del 2%; Fráncfort, el 1,8%, y Madrid y Milán, el 1,3%.

El cóctel que amenaza a la economía global ya tiene todos los ingredientes: ataques y contraataques comerciales; fuertes caídas en Bolsa, que el lunes se reprodujeron en los mercados asiáticos, europeos y americanos; un volumen creciente de deuda que ofrece rentabilidades negativas —es decir, los inversores se ven obligados a pagar por adquirir bonos soberanos—; medidas de emergencia por parte de los bancos centrales para llenar de liquidez el sistema… Y ahora se unen los fuertes movimientos en los mercados de divisas que vuelven a despertar la ira del presidente Trump. “Las implicaciones de sobrepasar la barrera de los siete yuanes son tremendas. Parece como si un tsunami se estuviera acercando”, aseguró al Financial Times el analista de Commerzbank Hao Zhou.

La debilidad del yuan hace que, de un día para otro, las exportaciones chinas sean más competitivas, aliviando así el efecto negativo de las barreras comerciales de EE UU. El Banco Popular de China (BPC) no hizo demasiados esfuerzos por negar el vínculo entre las tensiones comerciales y las turbulencias en el mercado de divisas. En un comunicado, el banco central chino explicó el debilitamiento del yuan por las prácticas proteccionistas y la aprobación de aranceles. El banco, añadió, tiene “la experiencia, la confianza y la capacidad de mantener el tipo de cambio del renminbi [nombre oficial de la divisa china] estable y en un nivel de equilibrio razonable”. Pese a todo, el gobernador del BPC, Yi Gang, añadió que su país no entrará “en una devaluación competitiva y que no usará el tipo de cambio del yuan” para aumentar su competitividad.

Pekín había prometido “represalias” después de que el presidente estadounidense indicase que impondría tasas del 10% a productos chinos valorados en 300.000 millones de dólares (unos 270.000 millones de euros) a partir del 1 de septiembre. Todo apunta a que, después de la fracasada reunión que los dos Gobiernos mantuvieron en Shanghái la semana pasada, China se ha convencido de que el acuerdo con EE UU es cada vez menos realista y ha decidido disparar primero. “Es mucho más probable que ese acuerdo llegue en 2020, año de elecciones, cuando una súbita mejora del mercado podría servir de ayuda a la campaña de Trump”, escribe Ian Bremmer, presidente del think-tankEurasia.

China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It’s called “currency manipulation.” Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de agosto de 2019