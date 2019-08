Chino es pentacampeón en ‘Descenso del Edén’

En total participaron 55 ciclistas de Bolivia, Estados Unidos (con dos representantes) y Francia (uno) en esta prueba que poco a poco se vuelve tradicional en Sorata.

Julio César Chino en carrera. Foto: Julio César Chino

El pedalista Julio César Chino se proclamó pentacampeón del grupo Élite Pro de la V edición del “Descenso del Edén”, prueba de ciclismo de montaña que se desarrolló ayer en Sorata, donde Laura Fernández se impuso por primera vez en Damas.

En total participaron 55 ciclistas de Bolivia, Estados Unidos (con dos representantes) y Francia (uno) en esta prueba que poco a poco se vuelve tradicional en Sorata, provincia de Larecaja, que se ubica a 150 kilómetros de La Paz.

La competencia estuvo dividida en ocho categorías: Élite Pro (abierta), Élite (de 18 a 35 años), Damas (abierta), Menores (12-17), Mayores A, B (ambos abierta), Hardtail (bicicletas rígidas) A (12-20) y B (21 en adelante), que recorrieron los 9,5 km de trayecto desde el Mirador Nascara de la comunidad de Lakatia hasta la plaza principal de Sorata.

Chino, un conocedor de esta competencia, tuvo el mejor tiempo al terminar el recorrido en 16 minutos, 46 segundos y 66 centésimas.

“Estoy bastante alegre y feliz por esta victoria. Espero que no sea la última vez de esta carrera, queremos que siga creciendo. Es mi quinto título, esto me emociona mucho”, sostuvo el pedalista, quien desde 2015 no tiene rival en la prueba.

Fue escoltado por Milton Choque (17’31”76) y Erick de la Fuente (17’37”69).

En la rama femenina Fernández fue la más veloz (28’04”21), seguida por Piroska Hegedus (38’39”17) y Jaqueline Gamboa (40’18”56).

Es la primera vez que Fernández se impone en esta competencia.

Los ganadores de las demás categorías fueron: Nate Lelac (en Élite), Vicente Metge (Mayores A), Carlos Mendizabal (Mayores B), Yamil Chino (Hardtail A), Marcos Martínez (Hardtail B) y Francisco Pardo (Menores).

Fuente: la-razon.com