COED cuestiona al Gobierno por no brindar apoyo a tiempo y por resistirse a recibir ayuda internacional

El Bunker

27/08/2019

El Director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), Enrique Bruno, en El Bunker, programa radial conducido por Agustín Zambrana cuestionó la falta de apoyo oportuno y la resistencia del Gobierno a recibir ayuda internacional para aplacar el incendio en la Chiquitania. “El Gobierno no ocupó la logística que tenía”.

“Si tenemos todos los recursos necesarios para traer las herramientas de incendios forestales y equipar a todos los bomberos ¿por qué no lo hicimos? ¿por qué siguen nuestros bomberos sin el equipo?, cuestionó.

Asimismo, lamentó que el Gobierno haya rechazado la ayuda internacional que ofrecieron los países vecinos. “Se hacia la coordinación, había el ofrecimiento, pero de la cancillería no salía la autorización”.

“Cuando vimos que la logística del Gobierno no estaba siendo suficiente empezamos a presionar por el apoyo internacional, pero este no podía entrar porque se necesitaba un permiso de la cancillería. En otros países por mucho menos hectáreas han triplicado su esfuerzo ¿por qué acá no podemos ponernos de acuerdo?, manifestó.

Por último, pidió a la población no desfallecer y seguir luchando para salvar la Chiquitania. “Acá todos somos parte de este ejército que tiene que luchar contra el fuego”.

"No desmayemos, esta debe ser la unión de todos los bolivianos, no solo del cruceño, porque es una reserva que le pertenece a todo el país. Todos a sumarse como guerreros hasta que terminemos esta guerra", exclamó.





Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker