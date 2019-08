Cuando el miedo y la ambición conforman una necesidad, estamos en problemas

“Presidente, las normas cuestionadas están bien pensadas y bien elaboradas resguardando la sostenibilidad del medioambiente y el desarrollo productivo del país; no deben derogarse. No matemos a la gallina de los huevos de oro” Oscar Ciro Pereyra, Presidente FEGASACRUZ, 28 de agosto 2019.

Javier Landívar, Gerente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), precisó que la norma a la que se refieren es al Decreto Supremo 3973, de julio de 2019, el que aún no se encuentra reglamentado.

“Se debe comprender que los ganaderos no quemamos, no es nuestro sistema de producción. Sería lo mismo que quemar nuestra alacena”, dijo Landívar que reconoció que su sector está afectado.

Gary Rodríguez, IBCE , aseguró que el país utiliza mínimamente su vocación agro productiva y que no es necesario retroceder en las posibilidades de desarrollo.

“Si hacemos las cosas bien no tenemos por qué retroceder en las posibilidades de desarrollo, el área de producción agrícola, de producción ganadera, puede crecer de una forma planificada con las responsabilidades bien ejecutadas desde el sector público, pero también desde el sector privado”.

Fuente: El Deber 29 Agosto 2019-08-29 – Juan Carlos Salinas, Gina Justiniano y Deysi Ortiz

Análisis preliminar… sólo para sacarme la calentura por la desproporcionada ambición de un sector privado que quiere salvarse a costa de todos, quedando bien con el gobierno.

Y digo un sector privado porque este es un negocio de ganaderos grandes que no está mal, es un esfuerzo destacable, pero que, con la declaracion de Pereyra, tiene un cambio y sesgo político partidario, por habérselo expresado en el momento en el que el departamento está pendiente y sufriendo la quema de más de 1 millón de hectáreas (a lo mejor ése es su valor, desde el punto de vista del poder).

Es bueno exportar? Claro que es… pero convengamos que los 60 millones de dólares de ingreso no son de vida o muerte ni fundamentales para las arcas nacionales (PIB de 40.0000 millones de dólares) no significan mayor ingreso para el país y peor aún para el departamento y que aun sin semejante arenga política se hubiera posido exportar. El ingreso sí es significativo para los privados, cosa que, no me estorba para nada… si no estuviera de por medio la declaración de Pereyra, Landívar y Rodríguez en la misma línea, apoyando las quemas y chaqueos, entre los incendios en el Departamento.

Se me antoja que dicho por Oscar Ciro Pereyra, principalmente, es un desprecio a la cruceñidad, al ciudadano que sufre los daños; a la sociedad civil. Esa es una manifestación o expresión del más salvaje capitalismo: lo que tenemos debemos hacerlo plata, por encima de lo que piense la sociedad, Es neoliberalismo al estilo de Margareth Tatcher, cuando aseguraba “la sociedad no existe”. (que paradoja, Morales Ayma despotrica todo el día contra el neoliberalismo y tiene aliados de ese tipo).

Supe que Javier Landívar desafió (en un grupo de prensa en Wassap) a que, si yo conozco la norma, me refiera a ella… y claro que la conozco; el DS de Banzer es del siglo pasado y se refería a un “plan de ordenamiento predial”… es decir, bajo normas muy claras de cómo proceder y bajo supervisión… pero, reitero, es del año en que Bánzer era Gobierno; yo vengo sosteniendo hace muchos años, después de la muerte del Presidente Bánzer, la inconveniencia de las quemas, (SIN LETRA CHICA, 2006-7 en adelante) y si estas se dan (excepciones), debieran ser controladas y, los campesinos, debidamente instruidos por especialistas para hacerlo… de manera que, aunque conozco la norma, me parece que en el año 2019, mantener la metodología es un despropósito y una agresión al medio ambiente.

Landívar es asalariado y debe decir lo que le mandan sus patrones, aunque, por ahi milita en la misma idea, cosa a la que tiene derecho, pero, convengamos que él mismo reconoce que “no existe reglamento”, situación que debiera ser de mayor preocupación de los interesados, porque muchas veces los reglamentos son extorsivos y contrarios al interés del colectivo (en este caso, el agropecuario), pero… se trata de aporbar política y militantemente al presidente, a cambio de facilitar la exportación, que, en condiciones normales, estuviera bien

Mi pregunta es:

Está la Federación de Ganaderos por encima de la Sociedad Civil? De la Gobernación misma, que están pidiendo un freno a toda actividad que ponga en riesgo el ecosistema? O es nada más que una declaración de apoyo militante del presidente de los ganaderos? O es el sector en pleno que le pidió al Presidente ganadero expresarse de esa manera?

Consultaron los Ganaderos con los Forestales, que son los que más sufren el daño? No son parte de una sola Cámara? O es nomás por darle gusto al Presidente? Los intereses de ambos son confluyentes: el fuego les hace daño, aunque hay una idea mucho más clara de parte de los Forestales: los fuegos deben acabarse o controlarse con rigidez; para los ganaderos, dice Pereyra, el fuego es una especie de gallina de huevos de oro… (es lo que se lee entre líneas, si se defiende la norma de Morales), aunque el mismo es enemiigo del sector; esperemos que no se queme todo, porque se van a quedar sin gallina y sin huevos… por ahí vi unas noticias de que el ganado bovino comienza peder peso.. es el caso de los que exportan? no creo…. A ellos les va bien.

Si uno fuera mala leche y tuviera malas intenviones con el sector, debiera exigir, para el consumidor local, las mismas reglas que se cumplen para con los chinos o quien sea el que reciba el producto:

Condiciones fitosanitarias rígidas en lo interno: si hay normas que suban el nivel de los productores para exportar, que las mismas normas se cumplan en el país; es decir, pongamos ejemplos: si se sabe de un proceso de brucelosis (es una enfermedad contagiosa del ganado bovino, que se puede trasmitir al humano consumidor), que se prohiba el consumo de carne bovina; si no se puede exportar, no debiera consunirse en el país. Pudiera sugerir lo mismo cuando existe fiebre aftosa (se probíbe la exportación) …

Pudiera argumentarse que el “gobierno nacional” no nos puede tratar como ciudadanos de segunda categoría y que si se protege a los chinos, porqué no a los bolivianos, por ejemplo… pero no lo voy a hacer porque no me opongo a la exportación, no me opongo a que nuestro modelo de desarrollo se consolide y crezca, pero, aun cuando soy militante del modelo cruceño, mantengo mi idea de que debe haber buena relación con el medio ambiente; debemos tener desarrollo equilibrado, amigable con el suelo que nos da las posibilidades; por eso es que vengo planteando desde el 20 de agosto una inamovilidad del campo: cero asentamientos, vengan de donde vengan, cero distribución de tierras en las áreas quemadas. Dos años de no hacer nada en esas tierras, salvo la intervención de científicos de todas las áreas que teban relación con ello; primero dejen que se vea cuánto se ha perdido defibnitivamente y luego se decidirá un proceso de “restauración primero” y luego de reforestación, si acaso se tiene cómo intervenir en las áreas … no será tarea fácil, por supuesto, pero nadie dijo que lo contrario…

La locura desarrollista debe parar, los miedos también… en su libro “En usca de la política”, Zygmunt Bauman asegura: “la esencia del miedo político no es tanto la preocupación frente a un peligro inminente y concreto como la sensación de absoluta vulnerabilidad frente al otro” : Entendamos “el otro, como al poder dominante y sabremos de qué están hechos ciertos dirigentes

Carlos federico Valverde Bravo

Santa Cruz de la Sierra, 29 de agosto del año 2019



Fuente: Carlos Valverde Bravo



