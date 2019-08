Denuncian que Fiscalía de La Paz retrasa investigación sobre tortura en caso Bascopé

Bascopé, apilcultor, detenido el 14 de julio de 2014, acusado por la muerte de cuatro efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en Apolo (departamento de La Paz), no tiene orden de aprehensión.

Denuncian que Fiscalía retrasa investigación sobre tortura en caso Bascopé

Policías intervienen en Apolo. Foto archivo: Nos24 PRO.

La Paz, 20 de agosto (ANF).- Las autoridades del Ministerio Público y de la Policía retrasan y obstaculizan las investigaciones en el caso de tortura de Juan Bascopé Cari, por el desinterés que muestran en el proceso que lleva más de cuatro años.

Se evidenciaron varias irregularidades, como el que Bascopé, detenido el 14 de julio de 2014, acusado por la muerte de cuatro efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en Apolo, no tiene orden de aprehensión.

Desde el 8 de julio el proceso está sin investigador ya que el asignado ingresó en vacaciones y la fiscal Amparo Morales no reasignó a otro, situación que solo dilata más la investigación, lamentó Bascopé.

Bascopé, tras ser detenido en julio de 2014, fue torturado durante tres días continuos por policías y militares para que se incrimine en la muerte los cuatro funcionarios de la FTC, unidad que ingresó a la comunidad de Miraflores de Apolo en octubre de 2013 a erradicar coca.

Además, desde el 19 de marzo de este año la defensa ha propuesto perito de parte y ha señalado puntos de pericia para una evaluación sicosocial sobre las secuelas de la tortura y tratos crueles y degradantes que habría sufrido Bascopé, pero hasta la fecha la fiscal Morales tampoco emitió ninguna resolución de aceptación o rechazo.

Otro tema pendiente a resolver es la inspección ocular seguida de reconstrucción en el Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP), lugar donde Bascopé fue sujeto de tortura, según la denuncia, desde el 17 de julio de 2014, día en que lo aprehendieron.

La fiscal Morales aceptó realizar la inspección ocular, que ya lleva suspendida cuatro veces, y la reconstrucción fue admitida para el final del proceso.

La primera suspensión ocurrió porque no había personal de laboratorio y al CEIP (Centro Especializado de Investigaciones Policiales) no llegó el requerimiento para la inspección. La segunda suspensión fue porque Bascopé no fue sacado del penal porque hubo requisa.

Para la nueva audiencia, la policía judicial sacó a Bascopé un día antes, supuestamente por error, y el día de la audiencia ya no lo sacó, lo que motivó la tercera suspensión. La cuarta vez fue porque no había investigador, y sigue de vacaciones.

La fiscal del caso fue consultada para que dé su versión sobre estas denuncias; ella respondió que no está autorizada para hablar sobre el tema.

Pretendieron borrar los indicios de tortura

Las autoridades judiciales y penitenciarias en todo momento “han querido borrar todo indicio” del trato cruel del que he sido víctima, denunció Bascopé.

De acuerdo al testimonio, cuando Bascopé fue depositado en el penal de San Pedro de La Paz, el médico encargado, Harold Reyes, se negó a evaluarlo, pese “a las lamentables condiciones en que me encontraba”.

En la audiencia de medidas cautelares el abogado defensor denunció tratos crueles contra Bascopé, según se lee en el cuaderno de investigaciones, pero tampoco fue tomado en cuenta.

Los policías Romer Gonzalo Álvarez Cuaretti y Christian Mauricio Rojas Rodríguez fueron reconocidos por Bascopé como sus torturadores que le dejaron serias secuelas en su físico y en el aspecto sicológico.

Además de estos policías, Bascopé también denunció a fiscales, de los que dio sus nombres y apellidos, pero no fueron incluidos en la investigación.

“Los funcionarios (policiales) carecían de ética, me anularon la vida, me mataron en vida, bajo las órdenes del viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez Valenzuela”, señaló el afectado.