Directora de la UIF pide “hora y día” a la Fiscalía para declarar por el caso de televisora PAT

La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, pidió “hora y fecha” a la Fiscalía para declarar por la denuncia en su contra presentada por Ximena Valdivia, exgerente de PAT.

“Señor Fiscal de Materia, he tomado conocimiento por medios de prensa que he sido objeto de una denuncia por parte de la Sra. Ximena Elizabeth Valdivia Flores (…), solicitarle se me tenga por apersonada y me presento en forma espontánea ante su autoridad, solicitando se me dije día y hora para prestar mi declaración informativa o se manifieste sobre la aplicación de una medida cautelar», dice el memorial de Morales.

La directora de UIF anunció en base a documentos divulgados por el ciudadano Emilio Martínez que se investigarán los depósitos bancarios que se habrían realizado entre 2002 y 2003 a la gerencia de la red televisiva PAT cuando Carlos Mesa, ahora candidato por Comunidad Ciudadana, era uno de los propietarios.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

La exgerente de la red televisiva presentó la denuncia contra Morales por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y revelación del secreto profesional. En un plazo inédito, la Fiscalía admitió la denuncia en contra de la autoridad gubernamental y está en curso una investigación.

El anuncio de la investigación de los depósitos a favor de PAT surge después de que el yerno y vocero del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada denunció que Carlos Mesa, ahora candidato de Comunidad Ciudadana, cobró dinero para aceptar la candidatura a la vicepresidencia por el MNR en las elecciones generales de 2002.

Página Siete Digital