Distracciones peligrosas

Carlos federico Valverde Bravo

Cuando el Ministro Sánchez dijo :»El mar de gas lo hemos descubierto solamente que ustedes no lo visualizan, no lo quieren visualizar”, añadiendo a continuación: “para encontrar el mar de gas hay que encontrar otros pozos, desarrollar no solo Boyuy, Iñiguazu, Boicobo, desarrollar Margarita profundo» (El Deber 08/08/201), estaba mofándose del país; de su gente. De inmediato él se convirtió en motivo de burla en cuanta Red Social haya habido; probablemente hasta sea “tendencia”hasta la fecha de publicación de este trabajo ( #NoLoVisualizan: Se viraliza una frase del ministro de Hidrocarburos-El Deber 09/08/2019), lo que implica que el Ministro logró, en fechas patrias, cuando se debe hablar del estado del Estado, distraer sus responsabilidades en un momento complicado para el sector; no hace mucho el propio Arce Catacora señaló el tema de Hidrocarburos como un asunto complejo y en el que no vamos bien.

“Descubrimos el mar de gas, pero ahora hay que encontrar el mar de gas”, es la basura discursiva peor inventada y más mal argumentada en los 13 años de permanencia de Morales en el Poder (me niego a escribir gobierno, porque hace rato que eso lo perdimos a manos de una dictadura corrupta, abusiva y prorroguista); es tan manipuladora la idea como aquella de que “Bolivia es un país hidrocarburífero”, de los tiempos de la dictaduras y de inmediato jugar con la esperanza y prometer perforar pozos en el norte paceño (de escasas posibilidades; aunque “estos” pasaron del ofrecimiento al hecho con evidente y lamentable fracaso) y en el altiplano (menos mal que no se animaron hasta ahora), cuando la realidad indica que este es un país con potenciales y posibilidades gasíferas y que hay zonas que pueden ser explotadas luego de estudios que nosotros (Bolivia) no hacemos, peor, si encima terminamos dando por válidas las aproximaciones de Sproule, como las daban los “neoliberales” a sus “certificadoras” que nos vendieron la idea de los 60 o 70 TCF´s, que aseguraban a las Transnacionales mejores rendimientos en bolsa y en aportes de capital.

Sánchez no es precisamente la persona más lúcida del gabinete presidencial, de manera que puede haber quien piense que el hombre dijo lo que dijo porque lo cree en serio, (mi amigo dijo que la cara de boludo bien administrada rinde mucho) pero… siempre hay un pero… yo aseguro que él sabía el efecto que iba a lograr: distraer.

Tal cual, el país no tomó en serio lo dicho, se dedicó a “estaquear” la frase y encontrarle otras “visualizaciones” al país y… la cosa pasó desapercibida: el gas no es, hoy, la fortaleza que le permitió a Morales contar con el crecimiento económico que tuvimos, pero, él pasó. Si algo faltaba, ahora nos aparece, el mismo personaje a anunciar que “las acciones de cada boliviano en YPFB valen $us 8.200 A ver cuántos caen en ese juego.

El Poder vive buscando maniobras distractivas en tiempos electorales: el presidente adoptó un perro, el efecto duró 2 días… es decir, no dio resultado, consecuentemente, Morales necesitaba a Sánchez en una “patriada” y él se puso en la mira del ridículo.

No termina ahí: el 7 de Agosto el país escuchó azorado a Kalimán, (sin el pequeño Solín al lado) advertir a los políticos y al país entero que las FFAA no van a permitir cambios… (no importa cuáles, el tema es que la amenaza militar es inadmisible en democracia y en un Estado de Derecho, sea de la calidad que sea) y ahí vamos… sin entender que desde el Poder se ha decidido que ese discurso/amenza sea dicho en el día de las FFAA como una demostración de que estas, están con Morales y el Poder político y que la tendencia es a no salir; sea cual fuere el resultado electoral

