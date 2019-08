Antezana considera que la baja en la producción de Huanini es alarmante, llegó a 480 toneladas métricas finas en julio, datos que se registraban hace diez años atrás cuando la empresa solo tenía 800 trabajadores, a la fecha más de 4.000 mineros forman parte de la estatal.

“480 toneladas el pasado mes de julio, está siendo mal administrada técnica y gerencialmente, hay problemas de jucos, muchos trabajadores, no tienen la producción adecuada, el ingenio de Lucianita no está funcionando, no se incrementa la producción de minerales”, declaró Antezana a Radio Fides.

Llama a la recapacitación a los trabajadores para que aumenten su producción, bajar sus costos y tomar un trabajo más planificado gerencial y técnico.

Fuente: https://www.radiofides.com

