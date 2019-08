El gobierno de Bolsonaro ha convertido a Brasil en un paraíso para los pesticidas

Al enfocar su atención en criticar y descalificar a quienes publican los hechos —la vieja estrategia de “atacar al mensajero” que tanto le gusta a Bolsonaro—, el gobierno brasileño parece no darse cuenta de que, lo quiera o no, será responsable ante muchas personas. Entre ellas, sus mayores clientes.

Mientras el Mercosur acaba de firmar un histórico acuerdo comercial con la Unión Europea, la cadena sueca de supermercados Paradiset —la mayor red de productos orgánicos del país—, decidió suspender la venta de productos brasileños, lo cual no es un buen presagio en esta era de integración comercial.

“Una mañana leí en el periódico que el gobierno de Bolsonaro estaba enloqueciendo con los pesticidas y que casi 200 habían sido liberados en el mercado. Me quedé muy molesto y frustrado ”, explicó el empresario sueco Johannes Cullberg, presidente de Paradiset, en una entrevista reciente. “He decidido que no puedo soportar ese tipo de comportamiento. Me di cuenta de que la única forma de mostrar mi insatisfacción es boicotear todos los productos brasileños en nuestras tiendas”, dijo.

Fuente: www.nytimes.com