El paro médico indefinido hoy inicia una semana de conflictos en Bolivia

La Comisión Nacional de Salud (Conasa) confirmó que hoy comenzará un paro nacional e indefinido del sector en demanda de cinco puntos. En los hospitales sólo atenderán los servicios de emergencia. La protesta inicia una semana de conflictos en todo el país.

“La Conasa anunció el paro nacional e indefinido y hasta este momento (anoche) no recibimos ninguna otra información. Así que el paro está confirmado para este lunes”, declaró a Página Siete el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea.

El ente colegiado y Conasa determinaron la anterior semana iniciar protestas y paro desde hoy. Mediante un comunicado, informaron que el sector “agotó todas las formas de negociación con el Gobierno y que las respuestas del Ministerio de Salud no fueron favorables”.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Los galenos demandan cinco puntos al Gobierno. Según Larrea éstos son: Institucionalización de cargos profesionales, abrogación de la Ley 1189, destitución del gerente de la Caja Nacional de Salud (CNS), incorporación del Sistema Público a la Ley del Trabajo, declarar sector estratégico al Sistema Nacional de Salud y la participación de los profesionales de salud en la elaboración de la Ley de Cáncer.

A partir de hoy, los hospitales atenderán sólo en casos de emergencia y Conasa recomendó reforzar los mismos servicios a cada centro de salud. En los pasados días, los reportes a nivel nacional sobre el estado de los hospitales fueron preocupantes. La maternidad Percy Boland, San Juan de Dios y el Japonés se declararon en quiebra por deudas con los sus proveedores.

Respuesta del Gobierno

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, declaró -el pasado viernes- que hará todos los esfuerzos para evitar el paro médico anunciado.

“Un paro afecta a la población en general y esa es nuestra preocupación y nosotros vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para evitar ese paro”, dijo.

Montaño afirmó que en los pasados días se fueron descartando muchas de las hipótesis que plantea ese sector, entre ellas la supuesta falta de sostenibilidad del financiamiento del SUS, tomando en cuenta que el Gobierno destinó 2.000 millones de dólares para la construcción de nuevos hospitales y para la dotación de ítems y equipos.

Al respecto, Larrea sostuvo ayer que no recibieron los 2.000 millones. “No vimos nada de ese dinero y, por lo general, lo que están dando son limosnas”.

Montaño acusó a los médicos de tener una “actitud muy cerrada”. “Yo lo que quisiera es abrir las puertas para el diálogo, (…) no quiero calificarlo, no quiero anunciar ninguna otra medida que no sea convocar al diálogo”, dijo la ministra. Larrea sostuvo que hasta anoche no llegó ninguna invitación al Colegio Médico.

Mientras choferes en la sede de Gobierno y Santa Cruz advierten con bloqueos. Para el miércoles se anuncia un paro nacional por el 21F y un día antes habrá movilización de la Asamblea de la Paceñidad

El dirigente de los profesores, José Luis Álvarez.

Foto: Archivo / Página Siete

Maestros apoyan y se suman a protesta médica

Los profesores anunciaron que se sumarán al paro de los médicos que arrancará hoy y convocaron a una manifestación prevista para este miércoles que comenzará a las 15:00 en la Casa Social del Maestro y recorrerá las principales vías de la ciudad.

“El viernes tuvimos un consejo consultivo en la ciudad de La Paz y determinamos incorporarse a las movilizaciones y el paro de los compañeros médicos. Además, estamos haciendo nuestras las demandas de los médicos”, dijo el dirigente de los profesores, José Luis Álvarez.

Los médicos están peleando por su estatuto que establece las condiciones en las que deben ser contratados. “Así como el Gobierno está arremetiendo contra los médicos, lo mismo sucede en la educación. El señor Evo Morales, a través de su Ministro de Educación, están destruyendo el escalafón para incorporar a becarios, profesionales libres, cubanos en vez de los 10.000 maestros que están sin empleo”, declaró el dirigente.

Añadió que ya impusieron la contratación de maestros por un año. “A los maestros les contratan por compulsas, pero cada año, el director general y el director académico, hacen una hoja de desempeño y si el maestro reprueba se queda sin cargo en las normales como en los institutos superiores”, afirmó.

Por estas razones, el magisterio convocó a una concentración y movilización para el miércoles a las 15:00 en las puertas de la Casa Social del Maestro en el centro de La Paz. Álvarez advirtió que si no reciben una respuesta a sus demandas, no descartan asumir otras medidas de presión en favor de sus demandas.

Página Siete / La Paz