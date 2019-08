Elsa Pataky y Chris, paño de lágrimas de Liam Hemsworth en su casa de Byron Bay

Elsa Pataky, en una imagen de archivo. (Getty)

No hay nada que guste más a la gente que los finales felices, pero en el caso de Liam Hemsworth y Miley Cyrus no ha podido ser. La pareja ha mantenido una relación de ida y vuelta desde el año 2010. La primera vez que se comprometieron fue en junio de 2012, pero aquella boda nunca se llegó a celebrar y la ruptura se materializó al año siguiente. En 2016, tras varios años separados, el actor y la cantante decidieron darse una segunda oportunidad que acabó en una boda secreta en diciembre de 2018 celebrada en su casa de Franklin, Tennessee. Menos de un año después de aquella celebración, la pareja ha anunciado públicamente su ruptura, y desde entonces se están sucediendo las informaciones sobre las razones de tan inesperada decisión.

La más inmediata, esta misma mañana en la prensa internacional: unas sugerentes imágenes de Miley y su amiga Kaitlynn Carter en un viaje de chicas al Lago Como. La cosa no tendría nada de particular si no fuera porque en las fotos se aprecia con nitidez cómo la exchica Disney besa a su amiga en los labios. Cyrus siempre se ha declarado «pansexual» y en una entrevista reciente reconoció que aún se sentía muy atraída sexualmente por algunas mujeres.

Strolls wif my girls.

¿Han sido estas fotos las que han precipitado el anuncio de ruptura de la pareja? Es a lo que apunta parte de la prensa. Otra parte afirma que la pareja llevaba algún tiempo distanciada (no mucho, las últimas fotos juntos en sus redes sociales datan de hace diez semanas). De hecho, en las últimas imágenes de ambos Cyrus pasea tres pasos por detrás de Liam Hemsworth, que avanza con cara de pocos amigos entre los fotógrafos. Las imágenes fueron tomadas el pasado 9 de julio y ahora se ha confirmado que la pareja no estaba pasando por su mejor momento.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth, en un estreno en Hollywood. (Cordon Press)

Desde el otro lado del mundo, Australia, han llegado fotos radicalmente distintas de Liam Hemsworth, su expareja. Con gesto serio y reflexivo, el actor ha salido por fin de su escondite para comprar un yogur helado y respirar algo de aire fresco. Liam está pasando estos días de duelo refugiado en la mansión que Elsa Pataky y Chris Hemsworth se construyeron en la localidad de Byron Bay, Australia. La española y su marido se han convertido en el paño de lágrimas del actor, que solo ha declarado a los periodistas del ‘Daily Mail’ australiano algo así como «no entendéis cómo esta siendo».

Abs like a ninja turtle 🐢

Chris y Liam salieron este lunes a dar un paseo tras pasar varios días en la casa de más de cuatro millones de euros del matrimonio. Interceptado por los periodistas, el actor admitió que las cosas no estaban siendo fáciles desde que rompió con la mujer con la que se casó hace apenas ocho meses, aunque no quiso decir nada más. El guapo actor australiano llevaba atuendo deportivo, gesto cariacontecido y se mostró muy cariñoso con sus sobrinos, los tres hijos de Pataky y Chris Hemsworth.

La última vez que se vio a la pareja unida fue después del festival de Glastonbury, en el que Miley Cyrus firmó una brillante actuación. Aunque se filmaron las citadas imágenes en las que Liam y Miley pasean por la calle a cara de perro, después la pareja se tomó un selfie con un fan en el que lucen mucho más sonrientes.

Life's a climb… but the view is great.

Ajena al revuelo mediático organizado por su ruptura, la exchica Disney continúa con sus vacaciones por Europa. En un enigmático mensaje colgado en su Instagram, con unas preciosas montañas al fondo y haciendo un guiño a la cámara escribe: «La vida es una cuesta… pero las vistas son magníficas».

Fuente: elconfidencial.com