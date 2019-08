Entre lo urgente y lo importante

Roberto Ortiz Ortiz

Muchas veces tanto en el ámbito personal, como tambien en el empresarial nos dejamos llevar por lo urgente del día a día y nos olvidamos de lo importante. Gran parte del día nos dedicamos a apagar incendios que surgen sin previo aviso, mientras nuestros planes y quehaceres a mediano y corto plazo que considerábamos importantes se van postergando en un sinfín de excusas.

En esta ocasión voy a extrapolar esta reflexión al ámbito político nacional de nuestro país, donde de manera irresponsable lo urgente siempre se desayuna, almuerza y cena lo importante, razón creo yo por la cual nunca progresamos como país.

¿Qué es lo urgente en este momento?

Más de un millón de hectáreas se arden y es de suma urgencia apagar este incendio; Evo Morales se encaprichó en no declarar desastre nacional, ocasionando que esto que se podría haber solucionado muy rápido se extienda a una magnitud inexplicable, causando daños que no podrán repararse ni en los próximos 200 años. No se aceptó la ayuda internacional, no se convocó a las fuerzas armadas para ayudar y ni siquiera se han destinado los recursos necesarios a las instituciones que libre y voluntariamente han decidido ayudar.

La única explicación razonable es que lo hacen a propósito y a esta altura ya es evidente que esto fue planeado para seguir mudando a sus adeptos al departamento de Santa Cruz para así ganar poder y territorio. Tal vez el fuego se les salió de las manos… Nunca lo sabremos. Sin embargo, es sumamente arrogante pretender controlar incluso las fuerzas de la naturaleza sólo para cumplir sus estrategias políticas.

¿Qué es lo importante?

En muy poco tiempo son las elecciones nacionales y por si lo olvidaste, ese resultado define el futuro del país y el tuyo por los próximos 5 años. Es de suma importancia que, al margen del incendio, retomemos el debate. Ya nadie habla de la ilegitimidad de Evo Morales, de los tantos casos de corrupción de Carlos Mesa o de las propuestas que presenta Oscar Ortiz. Peor aún de las políticas que con tanta premura necesita este país respecto a salud, educación, emprendedurismo y lucha contra la corrupción.

Hemos dejado en el olvido lo importante por atender lo urgente y algunos candidatos de forma cobarde han aprovechado esto para refugiarse muy cómodos en la inmensa cortina de humo que genera esta tragedia cruceña y repudiablemente sólo han aparecido para la foto, sin tomar cartas reales en el asunto.

En este proceso electoral de forma muy hábil el gobierno ha sabido controlar y armar a su gusto la agenda mediática nacional. Estoy convencido que todas las eventualidades en este país son construidas desde su centro de inteligencia. Incluso construyeron de cero un candidato para dividir la oposición. Estamos siempre un paso atrás de forma reaccionaria a sus planes y es hora de cambiar eso y visualizar con anticipación su estrategia política.

La democracia es un sistema de gobierno sumamente frágil, temo que esta tragedia que no sabemos cuánto más va a durar, además de afectar irreparablemente nuestros bosques con su flora y fauna, tambien termine por afectar un resultado eleccionario que, como dije anteriormente, va a escribir nuestro futuro, nuestros sueños y nuestra historia.

Que no nos quede la más mínima duda, que el oficialismo se va a beneficiar del incendio en las elecciones de octubre. Y no me malinterpreten, es de suma urgencia enfocarnos todos en apagar el incendio, pero por favor no olvidemos que las elecciones definen nuestro futuro. Cuidado que cuando apaguemos por fin el incendio nos encontremos con Evo por muchos años más.