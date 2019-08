Escobar: ‘Aún no tengo propuesta oficial de Farías’

Aún no rescindió con The Strongest. No recibió una “invitación oficial” para acompañar a César Farías, en caso de que el venezolano tome el timón de la Selección. Pablo Escobar Olivetti reapareció anoche luego de que fue cesado del cargo de director técnico del Tigre. El Patrón del gol no descartó ser presidente del club de sus amores, en el futuro.

El lunes 5 de agosto, el club The Strongest anunció la destitución de Escobar, quien estuvo a cargo del primer plantel por siete meses. “Mi rescisión aún no la firmé oficialmente. Tengo que cerrar algunas cosas, esta semana. Tengo que arreglar mi situación para habilitarme y dirigir. Vienen cosas grandes”, apuntó el extécnico del Tigre.

Entrevistado por TigoSports, Escobar contó además que la semana anterior viajó a Argentina para reunirse con el exfutbolista Juan Sebastián Verón.

Luego de que apareció una foto, en las redes sociales, en la que se lo ve en el aeropuerto cruceño, con destino a Argentina, donde estaba César Farías, el paraguayo-boliviano explicó que “tengo una gran relación con Farías, con quien conseguimos cosas lindas en The Strongest. Yo no tengo ninguna propuesta oficial del profesor Farías. No hablé con él de eso, en absoluto”.

Consultado sobre si aceptaría ser parte del cuerpo técnico del próximo DT de la Verde, el ícono del Tigre respondió que “no estoy pensando en eso”.

Sobre su salida de The Strongest, identificó a los responsables y criticó a uno en especial.

“Hay intereses de alguna dirigencia. Hay gente que volvió a la dirigencia después de 10 años y llegó a decir que no teníamos experiencia, eso desestabilizó mucho. El vicepresidente opinaba eso. Lo que no me gusta es la hipocresía, tres días antes tomé un café con ese vicepresidente, quien me dio su respaldo y a los tres días terminan actuando así. La hipocresía no me gusta. Él fue uno de los que más actuó para que se dé (mi destitución)”, criticó el caudillo aurinegro.

¿Quiere ser presidente de The Stronget? “(Silencio). Conlleva una gran responsabilidad y de un proyecto (…). Hay que alejarse un poco y ver de afuera, si eso se da y si se cumplen los requisitos…, yo soy socio del club”.

También resaltó que “hasta diciembre analizaré mi futuro”.

